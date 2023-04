Aktie vom Samstag: Nel Asa – der stärkste Wasserstoff-Wert?

Auf einen Blick:

ISIN: NO0010081235

‚ Jahreshauptversammlung beendet

‚ Nel Asa hat erneut verloren …

‚ Starke Einschätzung von US-Bank

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie von Nel Asa stand unter den Wasserstoff-Werten am Freitag mal wieder im Blickpunkt. Die Norweger verloren etwa -1 %. Dies ist etwas weniger schwach, als Skeptiker vermutet hatten – die Norweger haben ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Die Situation kann sich sogar wieder aufhellen.

Nel Asa: Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet

Nel Asa hat die Hauptversammlung zumindest in dem Sinne überstanden, als die Kritik der vergangenen Wochen nicht mehr ganz so harsch ausgefallen ist – die Finanzmärkte beruhigen sich nach den massiven Verlusten.

Dennoch ist Nel Asa derzeit sehr schwach aufgestellt. Die Aktei hat in den

‚ Vergangenen vier Wochen gleich 13 % verloren

‚ Vergangenen drei Monaten 26 % verloren

und in einer Woche 3,4 % abgegeben.

Die Stimmung ist deshalb schlecht, weil Nel Asa auch 2023 noch Verluste in Höhe von ca. 70 Millionen Euro erwirtschaften wird. Auf der anderen Seite jedoch ist Nel Asa jetzt durch eine Studie plötzlich wieder deutlich attraktiver geworden.

Denn die US-Investment Goldman Sachs geht davon aus, dass Nel Asa derzeit damit rechnen darf, vom US-Inflation Act (IRA) zu profitieren. Das bedeutet, Nel Asa wird ggf. von den enormen Subventionen profitieren, die von der US-Regierung ausgezahlt werden. Deshalb geht die Goldman Sachs davon aus, der Wert würde ein Kursziel von 20,60 norwegischen Kronen verdienen. Das bedeutet, dass Nel Asa ein Ziel von fast 2 Euro erreichen könnte.

Das Potenzial liegt so bei mehr als 50 %. Auf dieser Basis ist die aktuelle Abwärtsbewegung von Nel Asa weitgehend übertrieben, so die Mutmaßung einiger Beobachter in den ersten Reaktionen. Formal aber ist die Aktie von Nel Asa noch immer in einem kräftigen Abwärtstrend – trotz der nun ermutigenderen Nachrichten.