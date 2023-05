Wie Sie Ihre Sinne schärfen

Der Mensch kann sich in den unterschiedlichsten Situationen besser bewähren, als die meisten Menschen denken. Wir haben Sinnesorgane, die über die vergangenen Jahrzehnte letztlich etwas an Qualität verloren haben, da uns sprichwörtlich die Übung fehlt. Wir sind dennoch den Mächten der Natur kaum vollkommen ausgesetzt, wenn wir die Sinne wieder zu nutzen lernen. Sie können Ihre Sinne trainieren und „schärfen“, wie es sprichwörtlich heißt.

Schärfen Sie Ihre Sinne

Der Mensch verfügt im klassischen über fünf Sinne: Tasten, sehen, hören, riechen und schmecken. Wissenschaftlicher haben jedoch über die Jahre weitere Sinne des Menschen erforscht und zählen heute auch den Gleichgewichtssinn, den Temperatursinn sowie die Körperempfindung dazu.

Was heißt das? Vor allem Geruch, Sehkraft, Geschmackssinn, Tastsinn und auch die Hörfähigkeit ermöglichen Ihnen beispielsweise Orientierung. So sollten Sie schon in normalen Situationen Ihre Sinne diesbezüglich schärfen. Konkret können Sie zu jedem Zeitpunkt auf den Straßen überlegen und sich orientieren, wo Du bist. Dabei bedienen Sie sich in erster Linie Ihrer Sehkraft.

Wo sind Sie?

Die Frage, wo Sie sind, entscheidet über die Orientierung im Raum. Wenn Sie in etwa bestimmen können, von welchem Punkt aus Sie sich aufmachen, dann können Sie recht einfach zumindest diesen Ort jederzeit wieder finden. Dabei greifen Sie auf die Lehre der alten Griechen zurück. Sie müssen lediglich einige Linien abgehend vom Punkt Ihres Aufbruchs aus bilden. Der Schnittpunkt stellt Ihren Standort dar.

Was ist gemeint? Sie suchen sich mehrere markante Punkte. Dies könnte ein Kirchturm sein, ein anderes hohes Gebäude, ein entfernter Gipfel oder aber ganz spezifische Strommasten. Gedanklich konstruieren Sie von Ihrem Standort aus Linien zu diesen Punkten und stehen so in einem bestimmten Verhältnis genau im Schnittpunkt dieser Linien.

So können Sie von anderen Orten aus jeweils einen markanten Punkt in den Blick nehmen und sich in einer Weise um diesen Punkt herum bewegen, der es Ihnen ermöglicht, auch die anderen Punkte wieder zu finden. Relativ schnell müssten Sie alleine mit Ihrer Sehfähigkeit zumindest Ihren Ausgangspunkt wieder bestimmen beziehungsweise finden können.

Idealer sind sogar Ortsbestimmungen von erhöhten Punkten in der Landschaft aus. Dabei lohnt es sich durchaus, auch die Sonne als markanten Punkt zu wählen, wenn Sie die Uhrzeit einschätzen können. Als kleinen Merksatz können Sie dabei verinnerlichen: „Im Osten geht die Sonne auf, im Süden steigt sie hoch hinauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen“.

Übungen zum Sinne schärfen

Die Sinne sind das Tor zu Welt. Daher ist es unerlässlich, diese regelmäßig zu trainieren und zu schärfen. Es gibt verschiedene Übungen, die Sie dabei unterstützen können. Einige dieser Übungen stellen wir Ihnen heute vor: