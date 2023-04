Nüsse sind eine hervorragende Quelle für Proteine, gesunde Fette, Vitamine und Mineralien. Viele Menschen meiden die eigentlich so gesunden Nüsse jedoch wegen ihres hohen Kalorien- und Fettgehalts. Wie bei allen Lebensmitteln ist es wichtig, Nüsse zu wählen, die frisch und natürlich sind. Am besten sollten sie nicht gesalzen oder in Öl geröstet sein, um die Aufnahme von Salz und ungesunden Fetten zu reduzieren.

Tatsächlich gehören Nüsse zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln der Welt. Sie sind reich an Proteinen, einfach ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen und zahlreichen Vitaminen und Mineralien. Diese kleinen Kraftpakete tragen auch dazu bei, dass Sie länger satt bleiben, da sie länger brauchen, um verdaut zu werden als andere Lebensmittel. Sehen wir uns nun 9 Gründe an, warum Sie gesunde Nüsse essen sollten:

Nüsse können beim Abnehmen helfen

Menschen, die gesättigte Fette durch ungesättigte Fette, Ballaststoffe und Proteine aus Nüssen ersetzen, haben mehr Erfolg beim Abnehmen. Nüsse sind reich an einfach ungesättigten Fettsäuren und Eiweiß. Das trägt dazu bei, dass Sie sich länger satt fühlen und Ihre Gesamtkalorienaufnahme verringern. Außerdem sind gesunde Nüsse reich an Ballaststoffen. Diese können Ihnen beim Abnehmen helfen, weil Sie sich mit weniger Kalorien satter fühlen. Eine ballaststoffreiche Ernährung kann auch dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken und Diabetes vorzubeugen.

Nüsse können den Cholesterinspiegel verbessern

Nüsse sind eine der besten Quellen für gesunde Fette, die dazu beitragen können, Ihren Cholesterinspiegel in einem gesunden Bereich zu halten. Die in Nüssen enthaltenen Fette sind überwiegend einfach ungesättigt, was bedeutet, dass sie sich nicht so negativ auf den Cholesterinspiegel auswirken wie gesättigte Fette. Einfach ungesättigte Fette können sogar den Cholesterinspiegel verbessern, indem sie den Anteil des HDL-Cholesterins (gutes Cholesterin) im Blut erhöhen.

Gesunde Nüsse zur Vorbeugung von Krankheiten

Die gesunden Nüsse sind außerdem reich an Vitamin E, das ebenfalls zur Vorbeugung von Herzkrankheiten beitragen kann, indem es die Oxidation von Cholesterin verhindert. Eine ballaststoffreiche Ernährung kann auch dazu beitragen, den Blutzucker- und Insulinspiegel zu regulieren, was Diabetes vorbeugen kann. Ernährungswissenschaftler empfehlen, 25-30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu essen, um gesund zu bleiben. Viele Ernährungswissenschaftler empfehlen sogar den Verzehr von zwei Portionen gesunden Nüssen pro Tag, um die empfohlene Menge an Ballaststoffen zu erhalten.

Nüsse sind eine Quelle von Vitamin B und Magnesium Nüsse sind eine Quelle für Vitamin B und Magnesium, die beide für den Energiestoffwechsel und eine gute Nervenfunktion wichtig sind. Vitamin B kann auch dazu beitragen, Depressionen vorzubeugen, eine gesunde Haut zu fördern und den Blutdruck zu senken. Nüsse können das Risiko von Diabetes und Herzkrankheiten verringern.

Eine Handvoll gesunder Nüsse pro Tag kann das Risiko für Diabetes und chronische Krankheiten wie Herzkrankheiten senken, da sie reich an Ballaststoffen und Magnesium sind. Beide tragen zur Regulierung des Blutzuckerspiegels bei und können einer Insulinresistenz vorbeugen. Darüber hinaus sind Nüsse eine gute Quelle für einfach ungesättigte Fette, die den Cholesterinspiegel senken und Blutgerinnseln vorbeugen können. Nüsse sind auch eine hervorragende Quelle für Vitamin E, ein starkes Antioxidans, das die Oxidation von Cholesterin verhindern und das Risiko von Herzerkrankungen verringern kann.

Schlussfolgerung

Nüsse sind eine ausgezeichnete Quelle für Vitamine, Mineralstoffe und gute Fette und haben nachweislich viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Sie können dazu beitragen, das Risiko von Herzkrankheiten und Diabetes zu senken, den Cholesterinspiegel zu verbessern und bei der Gewichtsabnahme zu helfen. Bei so vielen gesundheitlichen Vorteilen ist es leicht zu verstehen, warum Nüsse zu den besten Snacks gehören, die man essen kann. Wenn Sie also das nächste Mal Lust auf einen Snack haben, greifen Sie doch zu einer Handvoll Nüsse – sie werden Ihren Gaumen und Ihren Körper erfreuen!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nüsse unglaublich nahrhaft sind und zu den gesündesten Lebensmitteln gehören, die Sie essen können. Sie sind reich an Proteinen, einfach ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen und haben nachweislich viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit.