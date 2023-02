Vitalzeichenkontrolle: So machen Sie es richtig

Sind Sie noch fit in der Ersten Hilfe? Falls nicht lohnt sich immer ein Erste-Hilfe-Kurs, um Ihre Kenntnisse aufzufrischen. Die Vitalzeichenkontrolle eines Patienten ist der erste richtige Schritt, den Sie nach den Grundlagen der Ersten Hilfe machen können, um sicherzustellen, dass angemessene medizinische Hilfe geleistet wird. Im heutigen Artikel werden wir die Vitalzeichen besprechen, wie man sie liest und welche Informationen sie uns liefern können, um einen Patienten besser behandeln zu können.

Verstehen, wie man Vitalzeichen liest

Es gibt vier Dinge, die Ihnen Aufschluss über den Gesundheitszustand eines schwer kranken oder verletzten Menschen geben. Das sind Puls, Atmung, Blutdruck und Temperatur. Diese sind als Vitalzeichen bekannt. Die Vitalzeichenkontrolle starten Sie mit den drei Vitalzeichen, die Sie mit den Augen und einer Uhr messen können. Um den Blutdruck zu messen, erfordert es jedoch ein Sphygmomanometer (Blutdruckmanschette) und das Stethoskop.

Eine Blutdruckmanschette ist ein sehr einfaches Gerät. Es ist eine mit Stoff überzogene Luftblase, an der zwei Gummischläuche befestigt sind. Ein Schlauch ist mit einem Gummiball verbunden. Der Ball hat ein einfaches Ventil mit Daumenschraube. Das ist geschlossen, wenn Sie die Manschette aufpumpen, und geöffnet, wenn Sie die Luft ablassen.

Ein zweiter Schlauch ist mit einem Manometer verbunden. Das Manometer hat eine Skala, die in Millimeter Quecksilber (mm Hg.) kalibriert ist. Normalerweise von 20 bis 300 mm Hg. in 10-mm-Schritten. Eine zweite Art von Manschette beinhaltet das Messgerät und den Fühler in einem Schlauch, anstatt in zwei Schläuchen. Eine Funktion, die in vielen Fällen sehr praktisch ist.

Die Vitalzeichenkontrolle mit der Manschette dient lediglich dazu, den Blutfluss durch eine Arterie vorübergehend zu unterbrechen. Damit kann der Höchst- und Tiefstwert des Blutdrucks gemessen werden und die Blutdruckveränderungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg überwacht werden.

Verwendung eines Sphygmomanometers für die Vitalzeichenkontrolle

Normalerweise wird bei der Vitalzeichenkontrolle der Blutdruck gemessen, indem eine Blutdruckmanschette und ein Stethoskop über die Arteria brachialis angelegt werden. Diese Arterie ist bequem und leicht zugänglich. Die Brachialarterie befindet sich nahe der Hautoberfläche auf der Innenseite der Mitte beider Arme am Ellenbogen.

Die Manschette wird etwa einen Zentimeter oberhalb des Ellenbogens um den Arm gewickelt. Üblicherweise wird ein Klettverschluss verwendet, um die Manschette in Position zu halten. Das Ventil am Gummiball ist geschlossen, und der Ball wird zusammengedrückt, um die Manschette aufzublasen. Wenn der Druck in der Manschette den höchsten Druck in der Arterie übersteigt, wird die Arterie zugedrückt, und es fließt kein Blut mehr abwärts.

Sie können feststellen, wann der Manschettendruck den höchsten Blutdruck überschreitet, indem Sie die Nadel auf Ihrem Messgerät beobachten. Wenn Sie die Manschette aufpumpen, werden Sie feststellen, dass die Nadel hüpft. Dies zeigt Ihnen, dass der Druck in der Manschette noch nicht ausreicht, um den höchsten Blutdruck abzusperren.

Das Springen wird dadurch verursacht, dass das Herz das Blut mit einem höheren Druck pumpt als der Druck in der Manschette. Pumpen Sie weiter. Wenn der Druck aus der Manschette höher ist als der Blutdruck, hört das Prellen auf, weil kein Blut mehr durch die Arterie fließt.

Normalerweise wird der Druck in der Manschette den Blutdruck um etwa 150 bis 200 mm Hg übersteigen. Sie benötigen nun ein Stethoskop bei Ihrer Vitalzeichenkontrolle.

Verwendung eines Stethoskops

Ein Stethoskop ist ein Abhörgerät. Es ist praktisch, um andere Dinge abzuhören, z. B. Lungengeräusche. Wir beschränken uns hier jedoch nur auf die Vitalzeichenkontrolle beim Blutdruck.

Das Stethoskop besteht lediglich aus zwei hohlen Gummischläuchen. Die beiden Schläuche sind an einem Ende in einem runden Metallgehäuse miteinander verbunden. Die meisten modernen Stethoskope bieten eine Auswahl zwischen einer großen (ca. 1½ “ Durchmesser) und einer kleinen (ca. 1″ Durchmesser) Membran.

Das wird bei der Blutdruckmessung über die Arteria brachialis gelegt.

Am gegenüberliegenden Ende des Stethoskops befinden sich die Ohrmuscheln. Zwei gebogene Metallschläuche sorgen für genügend Federspannung, damit Sie beide Ohrstücke in Ihre Ohren einführen können, ohne sie mit den Händen festhalten zu müssen. Eine Auswahl an Ersatzohrstücken aus Kunststoff oder Gummi sowie Ersatzmembranen sind ebenfalls in Ihrem Set enthalten.

Um die Vitalzeichenkontrolle durchzuführen, messen Sie die Atmung, indem Sie zählen, wie oft sich der Brustkorb pro Minute hebt und senkt. Normalerweise atmet ein Erwachsener 12 bis 20 Mal pro Minute. Mehr zu dem Thema, normale Atemfrequenzen und Idealatmung, finden Sie hier.

Messen Sie den Puls bei der Vitalzeichenkontrolle, indem Sie einen Finger auf einen von mehreren Pulspunkten legen. Normalerweise ist die Halsschlagader auf beiden Seiten des Halses oder den Radialpuls am Handgelenk der beste Punkt um den Puls zu messen. Zählen Sie die Anzahl der Schläge, indem Sie 15 Sekunden lang auf Ihre Uhr schauen und dann mit vier multiplizieren, um die Schläge pro Minute zu erhalten. Bei einem normalen Erwachsenen sollte der Puls zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute liegen.

Prüfen der Temperatur des Patienten bei der Vitalzeichenkontrolle

Die Temperatur sollte 37 °C betragen. Im Einsatz legen Sie einfach Ihre Hand auf die Stirn des Opfers und fühlen nach extremer Hitze oder Kälte. Wenn es die Zeit erlaubt, verwenden Sie ein Thermometer, indem Sie es für mindestens drei Minuten unter die Zunge legen.

Wenn Sie keine Atmung oder keinen Puls bei der Vitalzeichenkontrolle feststellen können, überprüfen Sie die ABCs: Atemwege, Atmung und Kreislauf, und seien Sie darauf vorbereitet, eine HLW (Herz-Lungen-Wiederbelebung) durchzuführen. Die Anleitung zu einer Herz-Lungen-Wiederbelebung können Sie sich hier nochmal anschauen.

Kraft des Blutes

Der Blutdruck ist die Kraft, die das zirkulierende Blut gegen die Wände der Arterien ausübt. Der Herzmuskel zieht sich zusammen, um einen Schwall sauerstoffgesättigten Blutes zu allen Organen Ihres Körpers zu schicken. Dann entspannt er sich für einen Moment, während sich das Herz mit mehr Blut füllt. Dann drückt er wieder zu und sendet einen weiteren Schuss Blut aus.

Es ist diese rhythmische Bewegung des Herzens, die es uns ermöglicht, die Schläge des Herzens zu fühlen und zu zählen. Dazu legen wir einen Finger auf die Hals- oder Handgelenksarterie und messen die Schläge pro Minute. Das Zählen des Pulses während der Vitalzeichenkontrolle sagt Ihnen nur, dass es einen Blutdruck gibt. Es sagt Ihnen nicht, ob der Druck stabil ist oder ob er steigt oder fällt. Dafür brauchen Sie die Manschette und das Stethoskop.

Wir werden alle sterben. Es kann langsam und erwartet sein, wie bei einem langen Kampf mit Krebs, oder es kann sehr schnell und unerwartet sein. Aber unabhängig davon wird der Prozess derselbe sein. Stellen Sie es sich als eine Reise auf einer Autobahn vom Leben zum Tod vor. Glücklicherweise kann diese Reise zu jedem Zeitpunkt unterbrochen werden, wenn Sie die Anzeichen und Symptome erkennen.

Die Messung von Blutdruckveränderungen bei der Vitalzeichenkontrolle ist ein wichtiger Hinweis darauf, wie weit die Reise Ihres Opfers auf dem Highway bereits fortgeschritten ist.

Anzeichen:

Zunächst verliert das Opfer die Fähigkeit zu kommunizieren

nimmt seine Umgebung nicht mehr so bewusst wahr

versucht nicht, sich zu äußern.

Opfer verliert das Bewusstsein

kann nicht mehr geweckt werde

Während das Opfer während der Vitalzeichenkontrolle tiefer in die Bewusstlosigkeit gleitet, entspannen sich die Muskeln. Dadurch fällt die Zunge zurück in den Rachen und die Atemwege blockieren. Innerhalb von ein oder zwei Minuten hat das Opfer Atemstillstand.

In einer oder zwei weiteren Minuten bleibt das Herz stehen, weil es ohne Sauerstoff aus der Lunge nicht funktionieren kann. Das Opfer befindet sich nun im Herzstillstand. Dies ist der Punkt des klinischen Todes.

Alle lebenswichtigen Organe hungern jetzt nach Blut und Sauerstoff, und das am meisten gefährdete Organ ist das Gehirn. Die Gehirnzellen beginnen abzusterben, und innerhalb einer sehr kurzen Zeit (4 bis 6 Minuten ist eine Faustregel) sind genug Zellen abgestorben, um den biologischen Tod oder den vollständigen Tod des Organismus zu verursachen.

Viele Dinge verursachen Verletzungen, aber nur sehr wenige sind unmittelbar lebensbedrohlich.

Die vier Hauptbedrohungen für das Leben sind:

Ein versperrter Atemweg

Atemstillstand

Herzstillstand

Starke Blutungen

Wenn Ihr Opfer bewusstlos ist, vergessen Sie nicht neben der Vitalzeichenkontrolle das alles entscheidende ABC. Überprüfen Sie die Atemwege, die Atmung und den Kreislauf und kontrollieren Sie eventuelle Blutungen. Jetzt sind Sie bereit, die Hoch- und Tiefpunkte des Blutdrucks zu messen.

Wenn sich das Herz zusammenzieht, steigt der Druck an. Wenn es sich entspannt, fällt der Druck kurzzeitig ab. Aufgrund dieses Zyklus von Zusammendrücken und Zusammenziehen (etwas schneller als einmal pro Sekunde) wird das gesamte Blutvolumen, etwa 12 Liter, etwa einmal pro Minute in einer etwas ruckartigen Weise zirkuliert. Der höchste Punkt des Blutdrucks wird als „Systole“ bezeichnet, der niedrigste Punkt als „Diastole“. Mit Hilfe der Manschette und des Stethoskops können Sie die Systole und die Diastole, wenn das System wieder in den Ruhezustand zurückkehrt, hören.

Vitalzeichenkontrolle: Blutdruck messen

Legen Sie die aufblasbare Manschette um den Oberarm des Patienten, wobei sich der untere Rand der Manschette etwa einen Zentimeter oberhalb des Ellenbogens befinden sollte. Der Pfeil auf der Manschette sollte sich mittig über der Arteria brachialis befinden. Legen Sie die Membran Ihres Stethoskops über die Arteria brachialis und hören Sie die Pulsationen ab. Schließen Sie das Ventil am Kolben und pumpen Sie die Manschette schnell auf einen ausreichenden Druck auf, um den höchsten Druck in der Arterie abzusperren.

Die Nadel auf dem Manometer wird bei jedem Pulsschlag aufhören zu hüpfen, normalerweise etwa 150 bis 200 mm Hg. Halten Sie das Stethoskop immer noch über die Arteria brachialis und lassen Sie den Druck in der Manschette über das Ventil am Kolben langsam ab. Behalten Sie das Manometer im Auge!

Lassen Sie den Druck langsam ab, etwa 2 bis 2 mm Hg. pro Sekunde.

Während der Druck in der Manschette sinkt, wird der höchste arterielle Druck irgendwann wieder dem Manschettendruck entsprechen. An diesem Punkt werden Sie den Beginn einer Reihe von Schlägen durch Ihr Stethoskop hören, wenn das Blut wieder fließt.

Das erste Klopfen ist der systolische (höchste) Blutdruck. Notieren Sie den Wert auf dem Manometer. Dies ist die erste von zwei Messungen.

Hören Sie weiter aufmerksam zu, während Sie mehr Druck aus der Manschette ablassen. Beobachten Sie weiterhin das Manometer. Bald werden die rhythmischen Pulse sehr schwach werden oder ganz verschwinden. Der Druck in Ihrer Manschette ist unter den niedrigsten Druck in der Arterie gesunken. Beachten Sie die Position der Nadel auf dem Messgerät.

Sie haben gerade den Tiefpunkt oder den diastolischen Druck für Ihre zweite und letzte Messung abgelesen. Lassen Sie die Manschette vollständig ab, lassen Sie sie aber eventuell am Arm, damit Sie den Blutdruck in regelmäßigen Abständen erneut messen können, ohne die Manschette jedes Mal wieder anlegen zu müssen.

Wie wird der Blutdruck aufgeschrieben?

Der Blutdruck wird als Bruch ausgedrückt, wobei der systolische Druck über dem diastolischen Druck liegt. Wenn das erste Pochen, das Sie durch Ihr Stethoskop hörten, auftrat, als die Nadel bei 120 mm Hg war. (systolischer Druck) und bei 80 mm Hg. könnten Sie die Pulsschläge überhaupt nicht hören (diastolischer Druck), würde es als „120/80“ geschrieben und als „120 über 80“ angegeben.

Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Ein Blutdruckmesswert allein ist nicht sehr nützlich. Vor allem, wenn Sie nicht wissen, was der normale Blutdruck Ihres Opfers ist. Entscheidend ist das Muster der Blutdruckveränderungen, gemessen über die Zeit. Führen Sie häufige Messungen durch und notieren Sie die Werte zusammen mit der Uhrzeit. Versuchen Sie nicht, sich diese Werte zu merken.

Bewahren Sie ein kleines Notizbuch und einen Bleistift in der Tasche auf, die mit Ihrer Blutdruckmanschette geliefert wird (Bleistift, weil er nicht einfriert, schmilzt oder verstopft, wenn Sie ihn brauchen).

Was ist ein Muster von Blutdruckveränderungen?

Wenn Sie drei Messungen über einen Zeitraum von 20 Minuten vornehmen und 120/80, 119/82 und 121/78 erhalten, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Machen Sie sicherheitshalber eine erneute Vitalzeichenkontrolle. Diese geringfügigen Schwankungen können durch eine Vielzahl von Faktoren wie Hintergrundgeräusche, Bewegung usw. verursacht werden.

Wenn Sie drei aufeinanderfolgende Messungen innerhalb von 20 Minuten vornehmen und 120/80, dann 100/75 und schließlich 90/65 erhalten, haben Sie es mit einem radikalen Blutdruckabfall zu tun. In diesem Beispiel nehmen wir an, dass Sie die Vitalzeichenkontrolle durchgeführt haben und einen Anstieg der Pulsfrequenz, kühle und klamme Haut und eine schnelle, aber flache Atmung feststellen. Ihr Opfer befindet sich wahrscheinlich in einem Schockzustand, und Sie brauchen sofort Hilfe.

Hier ist jedoch ein weiterer entscheidender Punkt. Versuchen Sie nicht, vom Feld aus zu „diagnostizieren“! Wenn Sie ein Opfer haben, das auffällige Veränderungen im Blutdruck zeigt – egal, ob er stetig ansteigt, abfällt oder einfach nur auf dem Messgerät herumspringt.

Rufen Sie den örtlichen Rettungsdienst an und holen Sie so schnell wie möglich Hilfe für das Opfer. Sofern Sie nicht extrem geschickt sind, eine Menge Ausrüstung dabei haben und unglaublich viel Glück haben, können Sie nur wenig selbst tun.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Überleben oder das Ihrer Familie durch einen Unfall bedroht wird, ist größer als jede andere Möglichkeit. Die besten Prepper und Survivalisten haben einen entschlossenen Geist, gepaart mit einem guten Grundwissen über die Grundlagen. Eine Manschette und ein Stethoskop in der Medizintasche zu haben und das Wissen über die Vitalzeichenkontrolle, ist Teil dieser grundlegenden Fähigkeiten, die jeder von uns kennen sollte.

Diese Gegenstände sind in jedem Sanitätshaus erhältlich. Sie wiegen nur ein paar Gramm pro Stück, nehmen sehr wenig Platz in Ihrem Rucksack ein und sind überraschend robust. Es gibt viele gute elektronische Manschetten auf dem Markt, aber sie sind nicht für den Feldeinsatz geeignet. Sie sind anfällig für Hitze, Staub und Feuchtigkeit und benötigen eine Stromquelle.

Ein letztes Wort

Es ist wichtig, sich bei der Vitalzeichenkontrolle an die folgenden Normalwerte zu erinnern:

Puls

Erwachsene – 60-80 pro Minute

Kinder – 80-160 pro Minute

Säuglinge – 80-160 pro Minute mit einem Durchschnitt von 120

Atmung

Erwachsene – 12-20 pro Minute

Kinder – 18-26 pro Minute

Säuglinge – 25-36 pro Minute mit einem Durchschnitt von 120

Temperatur

98,6 F oder 37C

Blutdruck:

Erwachsene Männer

Systolisch: 100 mm Hg. plus Alter (bis zu 150 mm Hg.)

Diastolisch: 65-90 mm Hg.

Erwachsener weiblich

Systolisch und diastolisch: 8-10 mm Hg. niedriger als bei einem Mann gleichen Alters

Anzeichen und Symptome eines Schocks

Unruhe und Ängstlichkeit

Extremer Durst

Übelkeit und/oder Erbrechen

Kalte, klamme Haut

Schwacher, schneller Puls

Flache, schnelle Atmung

Veränderungen des Bewusstseinszustandes

Abfall des Blutdrucks

Egal, in welcher Situation Sie sich befinden, denken Sie daran, dass Sie sich nach dem Kampf noch um Ihre Verletzten kümmern müssen.