SOS Wespenstich: Wie Zwiebeln helfen können

Wespen sind aggressive, einzelgängerische Insekten. Sie bauen ihre Nester unterirdisch oder in Mauerhohlräumen und greifen an, wenn sie sich bedroht fühlen. Ihre Stiche können äußerst schmerzhaft sein und zu unangenehmen allergischen Reaktionen führen. Die Zwiebel ist ein natürliches Hausmittel gegen Wespenstiche, das hilft, die Schmerzen, Schwellungen und andere sichtbare Anzeichen des Stichs zu lindern.

Im Folgenden haben wir uns intensiv mit dem Wespenstich selbst, den Symptomen sowie verschiedenen Haus- und Heilmitteln auseinandergesetzt. Erfahren Sie, worauf Sie nach einem Wespenstich achten sollten, warum die Zwiebel ein wahres Wundermittel ist, und wie Sie grundsätzlich Wespenstichen vorbeugen können.

Was passiert bei einem Wespenstich?

Im Sommer sind Wespen in Deutschland weit verbreitet, ebenso wie die Angst vor ihren Stichen. Wie gefährlich ein Wespenstich wirklich ist, variiert je nach Einstichstelle und Erstversorgung. Grundsätzlich sind Wespenstiche eher schmerzhaft als gefährlich, dennoch gibt es einige Dinge zu beachten.

Wenn Sie von einer Wespe gestochen werden, gelangt über den Stachel das Wespengift in Ihren Körper. Die meisten Menschen können schon kurz darauf eine Anschwellung an der Einstichstelle erkennen. Die Haut rötet sich, oftmals in Verbindung mit starkem Juckreiz. Begleitet werden die Symptome von einem unangenehmen Schmerz.

Wirklich gefährlich werden Wespenstiche hingegen, wenn Sie im Mund- und Rachenraum gestochen werden. Das Wespengift lässt die Schleimhäute anschwellen, im schlimmsten Falle können sich dadurch Ihre Atemwege verengen oder sogar ganz verschließen. Sollten Sie oder jemand in Ihrem Umfeld also von einer Wespe im Mundraum gestochen werden, sollten Sie umgehend einen Notarzt rufen.

Wespenstiche bei Allergikern

Aktuellen Schätzungen zufolge reagieren ungefähr 3,5 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen allergisch auf Stiche von Wespen und Bienen. Eine solche Allergie kann jedoch erst dann entstehen, wenn man bereits einmal von einer Wespe gestochen wurde. Im Anschluss bildet unser Körper eigene Antikörper, die bei einem erneuten Stich auf das Wespengift treffen und eine allergische Reaktion auslösen.

Allergiker reagieren viel extremer auf Wespenstiche – es kommt also darauf an, schnell zu sein. Typische Symptome sind unter anderen Kreislaufprobleme, Schwächeanfälle, starker Juckreiz (der sich nicht auf die Einstichstelle beschränken muss) bis hin zur Atemnot.

In jedem Fall sollte zunächst geprüft werden, ob der Stachel noch in der Haut steckt. Wenn dem so ist, ziehen Sie den Stachel vorsichtig heraus. Achten Sie darauf, die Einstichstelle nicht zu quetschen und saugen Sie das Gift auf keinen Fall mit dem Mund ab. Wenn Ihnen die Allergie bereits bekannt war, sollten Sie im Anschluss sofort Ihr Notfall-Set zur Hilfe nehmen und Ihre Medikamente zu sich nehmen. Wenn Sie eine adrenalinhaltige Notfall-Spritze dabei haben, zögern Sie nicht und stechen Sie diese auch durch Ihre Hose in den Oberschenkel. Ob mit Notfall-Set oder ohne – als Allergiker sollten Sie sich schnellstmöglich in ein Krankenhaus begeben.

Wie wird eine Allergie gegen Wespengift festgestellt?

Zur Feststellung einer Allergie sollten Sie Ihren Hausarzt aufsuchen. Dieser wird Ihnen nach einem ausführlichen Erstgespräch etwas Blut abnehmen und dieses testen. Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass Sie eine Allergie haben könnten, wird im nächsten Schritt ein Hauttest angeordnet.

Bei einer Hauttestung wird ein wenig des Wespengifts in hochverdünnter Form verabreicht und die jeweilige Hautstelle beobachtet. Dieser Vorgang wird mit langsam steigender Giftkonzentration so lange wiederholt, bis eine sichtliche Reaktion hervorgerufen wird. So wird letztendlich bestimmt ob eine Allergie vorliegt, und wenn ja in welchem Schweregrad.

Die Allergie kann mittels Immuntherapie behandelt werden. Auch hier wird über einen gewissen Zeitraum immer wieder ein wenig Wespengift verabreicht. Die Therapie erstreckt sich insgesamt über einen Zeitraum von mehreren Jahren.

Warum Zwiebeln bei Wespenstichen helfen

Zwiebeln enthalten Allylsulfid, das entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften hat. Diese Verbindung hat sich bei Schwellungen und Schmerzen, die durch Wespenstiche verursacht werden, als hilfreich erwiesen. Zudem wirkt der Saft der Zwiebel entzündungshemmend.

Außerdem sind Zwiebeln reich an Vitamin C, welches zur Verringerung von Schwellungen beiträgt. Auch Vitamine des B-Komplexes, die zur Beruhigung beitragen können, sind in der Zwiebel zu finden. Es wird auch vermutet, dass die in der Zwiebel enthaltenen Enzyme die Reste des Wespenstichs abbauen, so dass sich die Stichstelle weniger entzündet. So sollen Zwiebeln auch bei Erkältungssymptomen helfen.

Wie Sie einen Wespenstich mit Zwiebeln behandeln

Schneiden Sie ein frisches Stück Zwiebel ab und zerdrücken Sie es mit der Handfläche, oder reiben Sie es. Tragen Sie die zerdrückte Zwiebel oder den Zwiebelsaft auf den Wespenstich auf. Sie können die Zwiebel auch in ein Tuch einwickeln und auf die Einstichstelle auftragen.

Lassen Sie das Ganze ca. 15 Minuten lang einwirken. Entfernen Sie anschließend das Tuch oder das Zwiebelstück und waschen Sie die Stelle mit Wasser ab. Wiederholen Sie den Vorgang alle paar Stunden, bis die Schwellung und der Schmerz abgeklungen sind.

Zwiebelsalbe gegen Wespenstiche

Wenn die Einstichstelle bereits entzündet und gerötet ist, können Sie versuchen, eine Zwiebelsalbe aufzutragen, um die Schwellung zu lindern und die Schmerzen zu verringern. Sie kann auch dazu beitragen, den Heilungsprozess zu beschleunigen.

Sie können zu Hause eine Zwiebelsalbe zubereiten, indem Sie 2 Teelöffel frische geriebene Zwiebeln mit 2 Teelöffeln geschmolzener Butter vermischen. Tragen Sie ein wenig von der Mischung auf die Einstichstelle auf. Lassen Sie sie eine halbe Stunde einwirken und waschen Sie sie dann mit Wasser ab. Wiederholen Sie den Vorgang 3-4 Mal am Tag, um Schwellungen und Schmerzen zu lindern. Alternativ können Sie auch in Ihrer Apotheke nach einer alternativen entzündungshemmenden Salbe fragen.

Andere Möglichkeiten, einen Wespenstich mit Zwiebeln zu heilen

Wenn Sie mehrere Wespenstiche haben, können Sie auch ein Zwiebelbad nehmen. Geben Sie Zwiebeln in Ihr Badewasser und lassen Sie sie 15 Minuten lang einweichen. Die entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften von Zwiebeln helfen, Schwellungen, Schmerzen und Rötungen zu lindern, die durch mehrere Wespenstiche verursacht werden.

Weiterhin können Sie auch 1 Teelöffel frisch geriebene Zwiebel und 1 Teelöffel rohe, zerstampfte Kartoffel zu einer Paste vermischen. Ein Mörser eignet sich hierfür besonders gut. Tragen Sie die Paste 15 Minuten lang auf die Einstichstelle auf.

So können Sie Wespenstichen vorbeugen

Neben der Nachsorge gibt es natürlich auch immer eine Vorsorge – daher möchten wir Ihnen nun noch einige Tipps an Herz legen, mit denen Sie Wespenstichen vorbeugen können:

Vermeiden Sie alles, was die Tiere aggressiv macht: Auch wenn es schwer fällt, sollten Sie in der Gegenwart von Wespen ruhig bleiben und keinesfalls nach ihnen schlagen. Auch vom Anpusten der Wespen wird abgeraten.

Auch wenn es schwer fällt, sollten Sie in der Gegenwart von Wespen ruhig bleiben und keinesfalls nach ihnen schlagen. Auch vom Anpusten der Wespen wird abgeraten. Durch Alternativnahrung Ablenkung schaffen: Stellen Sie einen Teller oder eine Schale mit für die Wespen attraktivem Essen etwas abseits Ihres Tisches ab. Dieser wird die Wespen anlocken und so von Ihnen fernhalten. Besonders gut eignen sich dafür zum Beispiel reife Trauben oder süße Beeren.

Stellen Sie einen Teller oder eine Schale mit für die Wespen attraktivem Essen etwas abseits Ihres Tisches ab. Dieser wird die Wespen anlocken und so von Ihnen fernhalten. Besonders gut eignen sich dafür zum Beispiel reife Trauben oder süße Beeren. Falsches Wespennest zum Abschreckung: Eine weitere Möglichkeit ist es, die Wespen durch ein falsches Wespennest fernzuhalten. Dazu können Sie eine einfache braune Papiertüte zerknüllen und gut sichtbar in Ihrer Umgebung platzieren. Die Wespen werden sich dem „fremden Nest“ nicht nähren.

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Wespen durch ein falsches Wespennest fernzuhalten. Dazu können Sie eine einfache braune Papiertüte zerknüllen und gut sichtbar in Ihrer Umgebung platzieren. Die Wespen werden sich dem „fremden Nest“ nicht nähren. Vermeiden Sie es, die Tiere anzulocken: Wespen fühlen sich sowohl von bestimmten Farben als auch von einigen Gerüchen angezogen. Bunte Kleidung, geblümte Prints und blumiges Parfüm sollten Sie nur mit Vorsicht genießen. Auch parfümierte Cremes sowie einige Deos locken die kleinen Insekten an.

Wespen fühlen sich sowohl von bestimmten Farben als auch von einigen Gerüchen angezogen. Bunte Kleidung, geblümte Prints und blumiges Parfüm sollten Sie nur mit Vorsicht genießen. Auch parfümierte Cremes sowie einige Deos locken die kleinen Insekten an. Süße Speisen und Getränke verschwinden lassen: Wenn Sie eine süße Limonade oder ein Stück Kuchen zu sich genommen haben, sollten Sie das Geschirr danach schnellstmöglich abräumen oder zumindest abdecken.

Wenn Sie eine süße Limonade oder ein Stück Kuchen zu sich genommen haben, sollten Sie das Geschirr danach schnellstmöglich abräumen oder zumindest abdecken. Vorbeugung durch festes Schuhwerk: Um zu verhindern, dass Sie auf eine Wespe treten oder von einer am Boden liegenden oder fliegenden Wespe gestochen zu werden, sollten Sie im Freien stets festes Schuhwerk tragen. Im Hochsommer tun es auch Sandalen mit einer dickeren Sohle.

Letzte Worte

Nun wissen Sie, nicht nur alles über Wespenstiche, sondern auch, wie Sie Ihren Wespenstich mit Zwiebeln behandeln können. Es ist wichtig zu beachten, dass das Auftragen von Zwiebeln auf die Einstichstelle einen starken Juckreiz verursachen kann. Wenn Sie eine empfindliche Haut haben und den Juckreiz nicht mögen, können Sie eine rezeptfreie Anti-Juckreiz-Creme verwenden, um die Reizung zu lindern.

Wenn die Einstichstelle jedoch bereits entzündet und gerötet ist, können Sie ein kurzes Zwiebelbad nehmen oder eine Zwiebel zerkleinern und mit Wasser oder Butter zu einer Paste verrühren. Tragen Sie die Paste auf die Einstichstelle auf und lassen Sie sie 20 Minuten einwirken. Sollten Sie allergisch auf den Stich reagieren oder bemerken, dass die Einstichstelle übermäßig anschwillt, suchen Sie einen Arzt auf!

Achten Sie im Sommer auf Ihre Kleidung und vermeiden Sie alles, was Wespen anlockt oder aggressiv macht.