Gemüse anpflanzen: Drei effiziente Pflanzen zum Anbauen

Selbstversorger zu werden ist einer der vielen guten Gründe, sein eigenes Gemüse anzupflanzen. Es gibt nichts Besseres als selbst angebaute Lebensmittel und für viele Menschen gibt es einen großen Anreiz, effiziente Lebensmittelpflanzen anzubauen. Das Essen, das Sie anbauen, ist billiger, frischer und schmeckt oft besser als das, was Sie aus dem Supermarkt bekommen.

Einen eigenen Garten anzulegen kann eine Herausforderung sein und die meisten Menschen geben nach dem ersten Versuch auf. Um Ihr Selbstvertrauen zu stärken, sollten Sie damit beginnen, effiziente Nahrungspflanzen anzubauen. Nachdem Sie die richtige Erfahrung gesammelt haben, können Sie versuchen, anspruchsvolleres Gemüse anzupflanzen.

„Was ist ein effizientes Gemüse?“, werden Sie vielleicht fragen. Um es einfach auszudrücken, eines, das unter allen möglichen Umständen wachsen kann. Unabhängig davon, ob Sie in der Hochwüste oder an der felsigen Küste von Maine leben. Die Art von Gemüse, die viele Verwendungsmöglichkeiten hat, roh oder gekocht. Eines, das nicht zu viel Pflegeaufwand erfordert und trotzdem viel Nahrung pro Pflanze liefern kann.

Die acht effizienten Nahrungspflanzen, die in diesem Artikel beschrieben werden, sind vielleicht die effizientesten Nahrungspflanzen, die man anbauen kann. Sie sind in den meisten Situationen zuverlässig, vertragen schlechte Böden und Trockenheit und sind resistent gegen verschiedene Pflanzenkrankheiten. Alle Pflanzen werden für den Anbau durch einen Erstgärtner empfohlen. Mit diesen Pflanzen können Sie nichts falsch machen und Sie werden große Mengen an Ernte pro Pflanze haben.

Effizientes Gemüse anpflanzen:

1. Schwarz gesäter Simpson Salat

Eine locker köpfende Sorte mit hellgrünen, knackigen, gekräuselten Blättern, ein altmodischer Salat. Er verträgt trockene Sommer besser als jeder andere Salat. Pflanzen Sie ihn an einen Platz, der während der heißesten Zeit des Tages schattig ist. Obwohl er Hitze verträgt, macht zu viel davon den Salat bitter. Säen Sie dünn in Reihen mit einem Abstand von 8 Zoll in gut bearbeiteten Boden.

Gießen Sie den Boden und halten Sie ihn feucht, bis die Sämlinge aufgehen. Dies dauert etwa sieben Tage. Dünnen Sie die Reihen für Ihre frühesten Salate aus und gießen Sie sie ein- bis zweimal pro Woche. Das Gießen ist notwendig, wenn es nicht regnet. Sie werden in 30 Tagen oder weniger Salat erhalten. Säen Sie alle paar Wochen eine neue Ernte und Sie werden bis zum Frost Salat haben. Sie können übrig gebliebene Samen in Töpfe pflanzen und sie drinnen aufbewahren. Saatgut ist auf Amazon erhältlich.

2. Black Beauty Zucchini

Dies wird von vielen Gärtnern als ein narrensicheres Gemüse angesehen, da es vielseitig einsetzbar ist. Sie können sie roh in Salaten verwenden, gebacken, gedünstet, zu Brot verarbeiten und so weiter. Dies ist eine ältere Hybride, die gegen Ungeziefer und Mehltau resistent ist. Die kompakten Reben tragen früh und die Ernte beginnt etwa 50 Tage nach dem anpflanzen und dauert bis zum Frost. Sie können die Früchte ernten, wenn sie klein sind, oder sie zu einer größeren Größe heranwachsen lassen.

Das Gemüse trägt so lange, wie sie gepflückt wird. Starten Sie die Samen drinnen in einem warmen, sonnigen Fenster oder einem kühlen Rahmen etwa zwei Wochen vor dem warmen Wetter. Pflanzen Sie die Samen einen halben Zoll tief in feuchte Erde und halten Sie sie feucht, bis die Sämlinge aufgehen. Wenn der zweite Satz von Blättern auftaucht, stellen Sie die Wohnungen für ein oder zwei Stunden ins Freie. Verlängern Sie die Zeit, die Sie im Freien verbringen, jeden Tag. Setzen Sie die Pflanzen an einen sonnigen Platz mit einem Abstand von etwa einem Meter. Gießen Sie mindestens einmal pro Woche und geben Sie gelegentlich Flüssigdünger. Saatgut ist auf Amazon erhältlich.

3. Buschbohnen (engl. Black Turtle Bean)

Diese Bohnensorte ist eine gute Proteinquelle, die für die Winterlagerung getrocknet werden kann. Dieses Gemüse kann auch in kühleren Klimazonen erfolgreich angepflanzt werden. Anstelle von Reben wächst das Gemüse als Sträucher etwa einen Meter hoch. Säen Sie die Samen zwei Zoll tief und drei Zoll auseinander, wenn das Wetter warm ist. Säen Sie Reihen mit einem Abstand von mindestens einem Fuß.

Gießen Sie die Samen mit einem Rasensprenger, bis die Sämlinge aufgehen. Dann mindestens einmal pro Woche gießen und gelegentlich mit Flüssigdünger düngen. Wenn die Schoten jung sind, können sie wie grüne Bohnen gegessen werden. Sie werden am besten getrocknet und dann geschält, um als Trockenbohnen gelagert zu werden. Mitternachtsbohnen können in jedem Rezept für getrocknete Bohnen oder zur Herstellung von Suppe verwendet werden. Die Samen sind auf Amazon erhältlich.