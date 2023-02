Inflatie al voor oorlog in Oekraïne – groothandelsprijzen waren gestegen

De inflatie in Duitsland stijgt momenteel, ook en waarschijnlijk vooral door de oorlog in Oekraïne. Maar al voor het begin van de oorlog stegen de prijzen – dit gegeven toont onder meer aan dat de geldhoeveelheid ook te groot kon zijn. Zo waren volgens de laatste statistieken de verkoopprijzen in de Duitse groothandel in februari vóór het begin van de oorlog met 16,6% gestegen.

De prijzen stijgen en stijgen – ook in de groothandel

“De verkoopprijzen in de Duitse groothandel bleven voor het begin van de oorlog in Oekraïne sterk stijgen. In februari 2022 stegen ze met 16,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, meldde het Federaal Bureau voor de Statistiek (Destatis) maandag.

De stijging op jaarbasis bedroeg 16,2 procent in januari en 16,1 procent in december. Op maandbasis stegen de groothandelsprijzen in februari met 1,7 procent. Actuele prijsontwikkelingen in verband met de aanval van Rusland op Oekraïne zijn niet in de resultaten opgenomen, aangezien de enquête werd uitgevoerd vanaf 5 februari. De sterke stijging op jaarbasis is volgens de statistici vooral te wijten aan de sterk gestegen prijzen voor veel grondstoffen en tussenproducten.

De grootste invloed op de verandering in februari was opnieuw de prijsstijging in de groothandel in aardolieproducten (+43,6%). Er waren ook bijzonder sterke jaar-op-jaar prijsstijgingen in de groothandel in schroot en restmaterialen (+46,0%), in ruw en gezaagd hout (+44,0%) en in ertsen, metalen en halfafgewerkte metaalproducten (+43,4%). Ook bij de groothandel in chemische producten (+34,1 procent), metalen en plastic producten voor de bouw (+23,2 procent) en granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders (+22,7 procent) lagen de prijzen aanzienlijk hoger.”

Verslag met materiaal van het dts nieuwsagentschap