Fast alle Aktien im grünen Bereich – Dax startet freundlich in den Handelstag

Positiver Start für den Dax am Donnerstagvormittag mit fast allen Werten im Plus. Um 09:45 Uhr wurde der Index mit rund 15.495 Punkten berechnet, ein Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Linde, Infineon und MTU, während die Papiere der Münchener Rück deutlich nachgaben. Trotz übertroffenem Gewinnziel des Rückversicherers wurden die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt.

Auch die beiden Fresenius-Werte gerieten unter Druck. Der Ausblick von Nvidia, der am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht wurde, sorgte für Optimismus in der Eurozone, was sich auch positiv auf den Dax auswirkte. Thomas Altmann von QC Partners kommentierte, dass sich die Börsianer auf das Positive konzentrierten und sich der Dax wieder in der Mitte seiner Handelsspanne einpendeln könnte. Die Veröffentlichung der jüngsten Protokolle der US-Notenbank sieht der Experte nicht als Anpassungsbedarf für die Börsen.

Zwar dürften die Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt bis zum Sommer weiter steigen, dies sei aber bereits eingepreist. Für eine Entwarnung auf der Zinsseite sei es aber noch zu früh. Der Euro notierte am Donnerstagvormittag kaum verändert bei 1,0612 US-Dollar (+0,06 Prozent) und damit bei 0,9423 Euro je Dollar.