Testa Aktie: Was passiert hier jetzt?

Die Tesla-Aktie erlebte in den letzten Wochen eine starke Kursrallye, die sogar die 200-Dollar-Marke überschritt. Dies ist ein Beweis dafür, wie schnell sich die Börsenlage ändern kann, da es Anfang des Jahres noch Befürchtungen gab, dass der Wert in den zweistelligen Bereich fallen könnte.

Diese starke Leistung wurde sowohl durch den anziehenden Gesamtmarkt, insbesondere im Bereich Technologiewerte, als auch durch fundamentale Faktoren getrieben. Durch Steueranpassungen konnten die Preise für das Tesla Model Y in den USA erhöht werden, und die Produktion in China konnte nach einer Kürzung im Dezember wieder hochgefahren werden.

Was sagt Elon Musk?

Konzernchef Elon Musk prognostizierte, dass im laufenden Geschäftsjahr bis zu 2 Millionen Fahrzeuge verkauft werden könnten, wenn alles reibungslos verläuft, während das kommunizierte Absatzziel bei 1,8 Millionen Einheiten liegt.

Am Freitag gab es bei der Tesla-Aktie jedoch Gewinnmitnahmen, da der Relative-Stärke-Index (RSI) in den überkauften Bereich vorgestoßen war, was eine Gegenbewegung wahrscheinlicher machte. Es wäre ein Zeichen von Stärke, wenn die 200-Dollar-Marke verteidigt werden kann. Eine weitere starke horizontale Unterstützung besteht im Bereich der 180-Dollar-Marke.