Unangenehme Wahrheiten sind zum Verschweigen da

Am 15. April, als die letzten deutschen Atomkraftwerke endgültig vom Netz gingen, jubelte Katrin Göring-Eckard, der Atomstrom könne nun nicht mehr die Netze verstopfen und deshalb würde der Strom nun auch billiger werden. Der geneigte Stromkunde wird die Botschaft mit Freunden vernommen und sich wenige Tage später über die erneute Preiserhöhung seines Stromversorgers geärgert haben.

Ab Juni müssen viele Verbraucher in Nordrhein-Westfalen fast die Hälfte mehr bezahlen. Während dessen jubelte die Tagesschau: „AKW-Aus lässt Strompreis nicht steigen“ und ganz Deutschland freut sich, dass eine neue wirtschaftliche Wunderwaffe entwickelt wurde. Man nimmt Produktion vom Netz und der Preis steigt dennoch nicht – zumindest in den gebührenfinanzierten Medien.

Erst wenn man sich in die Details verliert, wird deutlich, was wirklich rund um die Abschaltung der letzten deutschen Atommeiler geschehen ist. Diese wurden nicht einfach abgeschaltet so wie man zuhause das Licht ein- und irgendwann auch wieder ausschaltet, sondern sie liefen die letzten drei Monate im Streckbetrieb.

Welch eine historische Rettungstat: Der deutsche Atomstrom ist erfolgreich durch französischen Atomstrom ersetzt worden

Dieser war so angelegt, dass die produzierte Strommenge nach und nach immer weiter zurückging. Kurz vor dem 15. April war deshalb nicht mehr viel deutscher Atomstrom im Netz. Alle, die gegen die Kernkraft sind, werden an dieser Stelle erleichtert aufatmen.

Missfallen muss ihnen allerdings, dass anstelle des deutschen nun französischer Atomstrom durch das Netz fließt. Mit anderen Worten: Der deutsche Atomstrom wird nun durch französischen ersetzt und während Deutschland bezahlt, wird in Frankreich gut verdient.

Ist dieser Zustand von Dauer? Nun das wird der nächste Winter zeigen. Aktuell erfreut sich Deutschland an längeren Tagen mit mehr Wind. Das erhöht die von Windrädern und Solaranlagen gelieferte Strommenge. Richtig ernst wird es allerdings im nächsten Winter, wenn wieder Dunkelflaute herrscht.

Wenn in späteren Wintern auch noch im großen Stil konventionelle Heizungen durch stromfressende Wärmepumpen ersetzt werden sollen, wird es richtig spannend oder ganz nach Sichtweise schnell kalt und dunkel.