So beugen Sie effektiv einer Erkältung vor

Im Herbst und Winter leisten unsere Körper Jahr für Jahr Schwerstarbeit, denn es gilt, sich gegen zahlreiche Krankheitserreger zu wehren. Das nasskalte Wetter erleichtert diese Aufgabe nicht, weshalb gerade Erkältungskrankheiten in den Herbst- und Wintermonaten Hochkonjunktur haben.

Dennoch sind Sie den Gefahren nicht schutzlos ausgeliefert. Gleichzeitig können Sie Ihren Körper bei seiner schweren Arbeit unterstützen, indem Sie ihn beispielsweise durch regelmäßige Spaziergänge in der nass-feuchten Abendluft auf den Winter und die mit ihm verbundenen tiefen Temperaturen einstimmen.

Solange es die Tage und Ihre persönliche Zeiteinteilung zulässt, sollten Sie auch den Schritt in das Sonnenlicht suchen und ihre körpereigene Vitamin-D-Produktion über die Haut ankurbeln. Geht das nicht mehr, weil die Sonne zu niedrig steht oder Sie nur noch im Dunklen nach Hause kommen, sollten Sie Ihren Vitamin-D-Bedarf mit den entsprechenden Präparaten decken bzw. ergänzen.

Achten Sie auf ihre Schleimhäute

Wer einer Erkältung vorbeugen will, sollte auf seine Schleimhäute achten und diese stets feucht halten. Denn immer gut befeuchtete Schleimhäute wehren Viren und Keime leichter und erfolgreicher ab als trockene Schleimhäute. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie immer genug trinken und nehmen Sie am besten ungesüßte Getränke wie Tees, Mineralwasser und Saftschorlen zu sich.

Neben den feuchten Schleimhäuten sollten Sie auch auf eine gute Körperdurchblutung achten. Dies erreichen Sie zum Beispiel durch regelmäßiges Wechselduschen. Sind die Gefäße gut durchblutet, können sich die Erkältungsviren auf den Schleimhäuten nur schwer festsetzen und von dort aus in den Körper eindringen.

Auch eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen hilft uns dabei, die lästigen Erkältungskrankheiten erst gar nicht aufkommen zu lassen. Das Vitamin D wurde bereits angesprochen. Es ist besonders wichtig für die Steuerung unseres Immunsystems.

Bekannt ist auch, dass eine ausreichende Vitamin-C-Zufuhr die Abwehrkräfte erhöht. Essen Sie deshalb gerade im Winter besonders häufig Früchte und Gemüse mit einem hohen Gehalt an Vitamin C. Orangen, Grapefruit, Kiwis, Brokkoli und Paprika sind an dieser Stelle besonders zu empfehlen.

Schlafen Sie genug und achten Sie auf ihre Hygiene

Ausgeschlafen kann unser Körper die schwere Abwehrarbeit gegen die einfallenden Viren leichter bewältigen. Deshalb ist gerade im Herbst und Winter ein ausreichender Schlaf Gold wert. Tun Sie sich etwas Gutes und achten Sie auf diesen. Ihr Körper wird es Ihnen danken.

Das klassische Einfallstor für die meisten Erkältungsviren sind unsere Schleimhäute. Sie können entlastet werden, wenn wir durch eine gute Hygiene und das regelmäßige Waschen unserer Hände dazu beitragen, dass weniger Bakterien und Keime bis zu diesen vordringen.

Wer diese Tipps beherzigt, stärkt seinen Körper und gewinnt zwangsläufig an Lebensqualität, weil die eine oder andere Erkältung in Zukunft an ihm vorbeigehen wird.