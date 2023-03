Deutschlands Deindustrialisierung wird mächtig vorangetrieben

Noch ist Deutschland ein Industrieland und die viertgrößte Wirtschaft der Welt. Doch die Bundesregierung tut viel dafür, dass dem bald nicht mehr so ist. Unter dem Mantel des Klimaschutzes und des verzweifelten Versuchs, möglichst schnell eine CO 2 -neutrale Welt herbeizuzaubern wird die entscheidende ökonomische Größe übersehen.

Warum hat die böse Industrie im 18. Jahrhundert die heimischen Webstühle überflüssig gemacht und viele Familien damit in eine existentielle Krise gestürzt? Die Antwort ist eine für grüne Ohren sehr ernüchternde: Weil die Produktion in den neuen Industriebetrieben preiswerter war als an den häuslichen Webstühlen.

Sind zwei Produkte gleich gut, wird sich das billigere zwangsläufig durchsetzen. Hohe Preise können somit nur durchgesetzt werden, wenn es entweder gar keine Konkurrenz gibt oder man dieser gegenüber einen qualitativen Vorteil hat, der so groß ist, dass der Kunde gerne bereit ist, den höheren Preis zu bezahlen.

Deutschlands Vorteile werden systematisch verspielt

Auf genau diesen qualitativen Vorteilen beruht der Wohlstand, der in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut wurde. Da das Ausland nicht untätig ist, müssen beständig neue Vorteile geschaffen werden, nur um den vorhandenen Wohlstand zu wahren. Die deutsche Industrie versagt an dieser Stelle allerdings bereits seit Jahren, denn die Produktivität nimmt kaum noch zu.

Jetzt soll die deutsche Wirtschaft, die ohnehin schon dabei ist, ihre führende Stellung zu verspielen, auch noch klimaneutral werden. Robert Habeck will dazu beispielsweise „grünes Kerosin“ einsetzen. Dazu muss zunächst einmal aus erneuerbaren Energien grüner Wasserstoff hergestellt werden. Dieser wird anschließend mit Kohlendioxid, das aus der Atmosphäre gewonnen wird, zu flüssigen Kohlenwasserstoffen synthetisiert. Wird dieses in den Düsen eines Flugzeugs verbrannt, wird nur das CO 2 frei, das zuvor der Luft entnommen worden ist.

Klingt alles wunderschön, hat nur zwei Nachteile: Der Erste ist der Preis, denn dieser wird Schätzungen zufolge vier- bis zehnmal so hoch sein wie der Preis für Kerosin, das aus Rohöl hergestellt wird. Auch der zweite Grund sollte uns Deutschen zu denken geben: Wirtschaftlich sinnvoller ist es anschließend, die Produktion dort stattfinden zu lassen, wo die Energie erzeugt wird. Das ist nicht in Deutschland, womit klar ist, dass der grüne Traum von der Klimaneutralität hierzulande mit extrem hohen Preisen und einem eklatanten Verlust an Wohlstand einhergehen wird.