Was ist der Binance Coin (BNB)?

Das Unternehmen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, ist der Schöpfer des Binance Coin (BNB). Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malta. Darüber hinaus verfügt Binance über Niederlassungen in Tokio, Singapur und Hongkong.

Derzeit bietet Binance Dienstleistungen für den Handel mit mehr als 190 digitalen Token an, darunter Bitcoin, Ethereum und Litecoin.

Wie funktioniert der Binance Coin?

Der Binance-Coin lief zunächst auf der Ethereum-Blockchain mit dem ERC-20-Standard, ist nun aber ein nativer Coin der Binance-Blockchain. Binance startete den Altcoin im Juli 2017 mit einem ICO und legte eine Obergrenze von 200 Millionen BNB-Token fest. Davon erhielten die Ankerinvestoren 10 Prozent bzw. 20 Millionen BNB-Token, das Gründerteam 40 Prozent bzw. 80 Millionen Token und die restlichen 50 Prozent bzw. 100 Millionen Token gingen an die verschiedenen Teilnehmer des ICO-Prozesses.

Während fast die Hälfte des durch den ICO-Prozess eingenommenen Geldes für das Branding und Marketing von Binance vorgesehen war, sollte etwa ein Drittel für den Aufbau der Binance-Plattform und die Durchführung notwendiger Upgrades des Binance-Ökosystems verwendet werden.

Derzeit hat BNB mit 47,37 Mrd. USD die viertgrößte Marktkapitalisierung unter den Kryptowährungen (letztes Update: 2.2.23, 11:00 MEZ). Ursprünglich wurden beim ICO 100 Millionen Binance-Token an Investoren und Gründer ausgegeben, doch das Unternehmen plant, diese Summe eines Tages aus dem Verkehr zu ziehen.

Binance verwendet jedes Quartal einen Teil seiner Gewinne für den Rückkauf und die Vernichtung oder „Verbrennung“ von Binance-Token. Beim letzten BNB-Burn im Januar 2023 – dem 22. Burn insgesamt – wurden 2,064 Millionen BNBs mit einem geschätzten Gesamtwert von knapp 575 Millionen USD vernichtet (Stand: 1.2.23, 11:00 MEZ).

Was ist der Vorteil von BNB?

Ursprünglich führte Binance den Coin als Utility-Token ein, um vergünstigte Handelsgebühren anzubieten. Im Laufe der Zeit hat sich seine Verwendung jedoch ausgeweitet und er ist nun auf vielen Plattformen zu finden. BNB kann verwendet werden, um Transaktionsgebühren auf Binance.com, Binance DEX und Binance Chain zu bezahlen. Darüber hinaus kann er für Online-Zahlungen, Reisebuchungen, Unterhaltung, Online-Dienste (BitTorrent, Canva, Storm) und sogar zur Kreditaufnahme verwendet werden.

Eine weitere Verwendungsmöglichkeit besteht darin, mit der BNB in ausgewählte ICOs neuer Kryptowährungen zu investieren, die über das Launchpad-Programm von Binance gelistet sind. Der Krypto-Token hat zusätzliche Unterstützung durch Partnerschaften mit anderen Unternehmen wie Asiens führender High-End-Live-Video-Streaming-Plattform Uplive erhalten. Uplive bietet seinen mehr als 20 Millionen Nutzern virtuelle Geschenke für den BNB-Token an, um dessen Verbreitung zu fördern.

Probleme mit der Finanzaufsicht?

Binance war ursprünglich in China ansässig, verließ das Land jedoch, als die chinesische Regierung eine strengere Regulierung von Kryptowährungen beschloss. Obwohl sich das Unternehmen seitdem in Malta niedergelassen hat, geriet es kürzlich erneut ins Visier verschiedener Aufsichtsbehörden.

Im April und Mai 2021 wurde Binance von der deutschen BaFin wegen Verstößen gegen die Prospektpflicht untersucht. Im selben Monat berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass das US-Justizministerium und die US-Steuerbehörde Ermittlungen gegen Binance Holdings aufgenommen hätten. Geldwäsche- und Steuerfahnder untersuchten dabei Personen mit Einblick in die Geschäftstätigkeit von Binance.

Obwohl noch keine konkreten Urteile gegen Binance in diesen Fällen bekannt sind, veröffentlichte die britische Finanzaufsichtsbehörde im August 2021 eine Warnung, dass Binance ein Risiko für Verbraucher darstellt.

Zusammenfassung

In der aktuellen Ethereum Analyse erfahren Anleger, ob sich ein Einstieg in die Kryptowährung lohnt oder ein Verkauf sinnvoll ist. Doch nicht nur Ethereum wird beleuchtet, auch der Binance Coin wird als vielversprechende Kryptowährung hervorgehoben. Die Kryptobörse Binance hat sich in kurzer Zeit zu einem der größten Märkte weltweit entwickelt und der hauseigene Coin erfreut sich großer Beliebtheit. Das liegt an den niedrigen Transaktionsgebühren und der einfachen Bedienung der Börse. Anleger sollten den Binance Coin daher in Zukunft im Auge behalten.