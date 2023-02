US-Börsen schließen freundlich – Nvidia-Aktie im Plus

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag freundlich. Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 33.154 Punkten, der S&P-500-Index stieg um 0,5 Prozent auf rund 4.010 Punkte und der Nasdaq-100-Index legte um 0,7 Prozent auf rund 11.590 Punkte zu. Nach einem wechselhaften Handelstag zeigten sich die Börsen nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank optimistischer.

Besonders bemerkenswert war der Kursanstieg der Aktie des Chipherstellers Nvidia. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz hatte zu starken Quartalszahlen geführt, wodurch die Aktie um rund 13 Prozent zulegen konnte. Dieser Erfolg trug dazu bei, dass die Technologiebörse Nasdaq insgesamt positiv schloss.

Während der Goldpreis leicht nachgab und die Feinunze am Abend 1.822 US-Dollar kostete (-0,2 Prozent), legte der Ölpreis deutlich zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 82,32 US-Dollar und damit 2,1 Prozent mehr als am Vortag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte dagegen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0599 US-Dollar (-0,07 Prozent), für einen Dollar wurden 0,9435 Euro gezahlt.