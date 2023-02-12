Все более высокие цены на дизельное топливо и бензин: новые исторические максимумы

На автозаправочных станциях цены на дизельное топливо и бензин достигли новых исторических максимумов. В среду, согласно отчету, цены на дизельное топливо выросли в среднем до 2,268 евро за литр. Это означает, что дизельное топливо снова стало намного дороже бензина. Причиной роста цен является война в Украине — с одной стороны. Однако теперь ЕЦБ вновь не стал повышать процентные ставки на своем последнем заседании в четверг. Это означает, что денежная масса — при низкой стоимости кредита — также является одним из основных факторов инфляции в целом. В четверг цены на Super E10, как говорят, достигли максимума — до 2,50 евро за литр. Недавно министр экономики Роберт Хабек предположил, что цены за литр в Германии также могут вырасти до 3 евро. На сегодняшний день правительство не хочет снижать налог с продаж или энергетический налог на бензин и дизельное топливо.

Новые максимумы цен на дизельное топливо и бензин на автозаправочных станциях

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«Из-за войны в Украине цены на дизельное топливо и бензин в Германии становятся все выше. В среду дизельное топливо стоило в среднем 2,268 евро за литр по всей стране, Super E10 — 2,174 евро, сообщил пресс-секретарь ADAC агентству dts в четверг утром.

Это новые исторические максимумы. Существует большая вероятность того, что цены продолжат расти в течение четверга. Утром цена на нефть поднялась почти на 4 процента, а первоначальные данные Бюро прозрачности рынка топлива сегодня утром уже показывают средние цены около 2,35 евро за литр дизельного топлива и 2,22 евро за Super E10 — с пиковыми ценами до 2,50 евро за литр в некоторых городах».

Репортаж с использованием материалов информационного агентства dts

Фото: Автозаправочная станция 10.03.2022, через информационное агентство dts