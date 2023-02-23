Почти все акции в зеленом цвете — Dax начинает торговый день на дружественной ноте

Позитивное начало для Dax в четверг утром, почти все значения в плюсе. В 09:45 индекс рассчитывался на уровне около 15 495 пунктов, что на 0,6 процента выше, чем накануне. Акции Linde, Infineon и MTU были на вершине котировок, в то время как бумаги Munich Re значительно упали. Несмотря на превышение целевого показателя прибыли перестраховщика, ожидания инвесторов не оправдались.

Две акции Fresenius также оказались под давлением. Прогноз Nvidia, опубликованный в среду после закрытия фондового рынка, вызвал оптимизм в Еврозоне, что также положительно сказалось на Dax. Томас Альтманн из QC Partners прокомментировал, что биржевые брокеры сосредоточились на позитиве, и Dax может вернуться в середину своего торгового диапазона. Эксперт не видит в публикации последних протоколов заседания ФРС США необходимости корректировки для фондовых рынков.

Хотя процентные ставки в крупнейшей экономике мира, скорее всего, продолжат повышаться до лета, это уже учтено. Тем не менее, пока еще рано говорить о том, что в отношении процентных ставок все ясно. В четверг утром курс евро почти не изменился и составил 1,0612 доллара США (+0,06 процента) и, соответственно, 0,9423 евро за доллар.