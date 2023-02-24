Немецкий фондовый рынок колеблется

Утром немецкий фондовый рынок начал торги на дружественной ноте, но настроение быстро изменилось. В 12.30 дня Dax торговался на уровне около 15 400 пунктов, что на 0,5 процента ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Рыночный эксперт Андреас Липков прокомментировал события на рынке, отметив, что участники рынка продолжают испытывать тревогу, что все больше отражается на динамике цен на Dax. Выигрыш на раннем открытии все чаще использовался для фиксации прибыли, поскольку неоднозначная ситуация в настоящий момент не дает ясной картины. Надежды на скорое восстановление мировой экономики послужили топливом для недавнего роста цен. Однако на макроэкономическом уровне ожидается, что эти предположения будут подкреплены достоверными фактами. Напротив, данные о развитии экономики и цен часто пересматриваются в сторону понижения.

В пятницу днем европейская единая валюта несколько ослабла. Один евро стоил 1,0579 доллара США (-0,15 процента), а один доллар можно было купить за 0,9452 евро.