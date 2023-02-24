Настроение рынка: DAX на положительной территории, несмотря на снижение экономических показателей

С плюсом в 0,3 процента по сравнению с предыдущим днем индекс DAX начал утренние торги во Франкфурте в пятницу на дружественной ноте. Инвесторы покупали по всем направлениям, хотя Федеральное статистическое управление сообщило о неожиданно резком снижении объемов экономического производства. Война в Украине остается фактором неопределенности, но фондовый рынок привык к ней за последние месяцы, говорится в анализе рынка, проведенном Commerzbank.

Аналитики ожидают, что компании еще больше пересмотрят свои ожидания по прибыли в связи с ослаблением экономики и сохраняющимися высокими затратами на материалы и другие производственные ресурсы. Ввиду сохраняющегося высокого уровня инфляции центральные банки, скорее всего, будут и дальше повышать процентные ставки. Тем не менее, некоторые компании, такие как производитель материалов Covestro, Heidelbergcement и типичные потребительские акции Adidas и Zalando, смогли добиться роста более трех процентов. Последние, вероятно, выиграют от дальнейшего улучшения потребительского климата, как сообщила утром компания GfK. Европейская единая валюта в пятницу утром немного ослабла, и один евро стоил 1,0589 доллара США (-0,06 процента), а один доллар — 0,9444 евро.