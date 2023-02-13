Купить акции NIO сейчас?

Считается, что инвесторы должны не слепо следовать шумихе при инвестировании в акции электронных автомобилей, а проводить более детальный анализ рынка и уделять больше внимания фундаментальным факторам. Эксперты считают, что рынок находится на пороге консолидации, которая может привести к истончению небольших компаний.

С точки зрения графика, нисходящая тенденция, наблюдавшаяся с января 2021 года, продолжается. Цена отскочила от трендовой линии и упала ниже 50-дневной линии (EMA50). В конце прошлой недели цена коснулась плоского восходящего тренда с конца октября. Теперь необходимо, чтобы «быки» отреагировали, иначе цене акций грозит падение ниже отметки 10,00 долларов и откат к прошлогоднему минимуму на уровне 8,38 долларов.