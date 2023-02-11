Инфляция в США продолжает расти: 7,9%

Темпы инфляции продолжают расти. Теперь стало известно о последнем официальном уровне инфляции в США: 7,9% после 7,5% в предыдущем месяце. Это, в свою очередь, показывает, что в США в настоящее время очень слабая валюта в виде доллара. Цены уже сильно выросли даже без начала войны в Украине. Помимо цен на топливо, особенно подорожали подержанные автомобили или продукты питания. Развитие цен в США считается одной из самых больших политических проблем президента США Джо Байдена. В США в этом году между президентскими выборами проходят так называемые промежуточные выборы. Совсем недавно Дональд Трамп обвинил Байдена в высоком уровне инфляции в США. Цены растут гораздо сильнее, чем раньше, уже почти год. Ослабление доллара может также привести к тому, что еврозона, как зона импорта товаров, торгуемых в долларах, столкнется с ростом цен. Процентные ставки в еврозоне остаются низкими после недавнего решения ЕЦБ.

Уровень инфляции в США растет самыми быстрыми темпами за очень долгое время

«Резкий рост потребительских цен в США продолжился в феврале. Уровень инфляции вырос с 7,5 до 7,9 процента, сообщило в четверг статистическое агентство США.

По сравнению с предыдущим месяцем, в последнем месяце года цены выросли на 0,8 процента. Цены на энергоносители продолжают оставаться самым сильным фактором, увеличившись на 25,6% в годовом исчислении (январь: +27,0%). Цены на продукты питания выросли за год на 7,9 процента (январь: 7,0 процента), все остальные цены выросли в среднем на 6,4 процента по сравнению с предыдущим годом (январь: 6,0 процента). Среди факторов, влияющих на цены, были цены на топливо, которые выросли на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Подержанные автомобили стоили примерно на 41,2 процента дороже, чем год назад».

Репортаж с использованием материалов информационного агентства dts

Фото: банкнота доллара, через информационное агентство dts