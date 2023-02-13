Доля Теста: Что происходит здесь сейчас?

В последние недели акции Tesla пережили мощное ценовое ралли, даже превысив отметку в 200 долларов. Это доказательство того, как быстро может измениться ситуация на фондовом рынке, ведь в начале года еще существовали опасения, что стоимость акций может упасть до двузначных цифр.

Такие высокие показатели были обусловлены как укреплением общего рынка, особенно технологических акций, так и фундаментальными факторами. Налоговые корректировки помогли повысить цены на Tesla Model Y в США, а производство в Китае вновь активизировалось после сокращения в декабре.

Что говорит Элон Маск?

Генеральный директор концерна Элон Маск предсказал, что в текущем финансовом году может быть продано до 2 миллионов автомобилей, если все пройдет гладко, в то время как заявленная цель продаж составляет 1,8 миллиона единиц.

Однако в пятницу на акциях Tesla наблюдалась фиксация прибыли, поскольку индекс относительной силы (RSI) перешел на территорию перекупленности, что делает более вероятным встречное движение. Это будет признаком силы, если удастся отстоять отметку в 200 долларов. Еще одна сильная горизонтальная поддержка существует в районе 180-долларовой отметки.