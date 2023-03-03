Возвращение в зону прибыли в Lufthansa

В пятницу генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор объявил на презентации годовых показателей, что компания добилась удивительного финансового поворота в течение одного года. Получив операционную прибыль в размере 1,5 миллиарда евро по сравнению с убытками предыдущего года в размере 1,7 миллиарда евро, Lufthansa Group добилась гораздо лучших результатов, чем ожидалось. Результат концерна также оказался в плюсе — 791 миллион евро после минуса в 2,2 миллиарда евро в предыдущем году.

Шпор отметил, что спрос на авиаперевозки остается очень высоким. В 2022 финансовом году Lufthansa Group почти удвоила свой доход и достигла продаж в 32,8 млрд. евро (в предыдущем году: 16,8 млрд. евро). Количество пассажиров также значительно увеличилось: в общей сложности 102 миллиона пассажиров по сравнению с 47 миллионами в предыдущем году.