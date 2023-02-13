Акции Alphabet: Невероятная ценовая цель!

Акции Alphabet уже некоторое время находятся на подъеме. Прорыв выше EMA200 открыл новые возможности для последующих покупок до ценовой цели в 120 долларов. Благодаря квартальным показателям, за последние несколько дней акция подскочила более чем на 8 процентов, хотя корректирующийся общий рынок объявил о встречном движении.

Несмотря на ослабление рекламного бизнеса в последнем квартале и падение прибыли, инвесторы сохраняют позитивный настрой, поскольку компания стремится сократить расходы и подготовить альтернативу ChatGPT для публичного использования. Во вторник восходящее движение получило новый импульс, и ценовая цель в 120 долларов США, определенная формацией двойного дна, теперь кажется достижимой.

Alphabet Inc. — ведущая мировая технологическая компания, известная как материнская компания Google. Акции компании котируются на бирже NASDAQ и являются одними из самых торгуемых акций в мире.

С момента основания Google в 1998 году Alphabet превратилась в компанию с широким спектром продуктов и услуг. К ним относятся не только всемирно известная поисковая система Google, но и рынок онлайн-рекламы AdSense, видеоплатформа YouTube, картографические сервисы Google Maps и мобильная операционная система Android.

В последние годы Alphabet постоянно инвестирует в исследования и разработки и является пионером во многих областях. К ним относятся искусственный интеллект, автономное вождение, виртуальная и дополненная реальность, а также Интернет вещей.

Компания имеет прочное финансовое положение и стабильно получает высокую прибыль. Она известна своими инновационными бизнес-моделями и способностью выходить на новые рынки. Эти факторы сделали акции Alphabet привлекательными для инвесторов.

В целом, акции Alphabet считаются одними из самых привлекательных на рынке, с сильными перспективами роста и прочным финансовым положением. Инвесторы, которые ищут долгосрочные инвестиции, могут вложить средства в акции Alphabet, чтобы воспользоваться преимуществами ее непрерывности и стабильности.