Preços cada vez mais altos para diesel e gasolina: novos máximos de todos os tempos

Nos postos de gasolina, os preços do diesel e da gasolina estão agora atingindo novos máximos de todos os tempos. Na quarta-feira, de acordo com um relatório, os preços do diesel subiram para uma média de 2,268 euros por litro. Isto significa que o diesel era mais uma vez muito mais caro do que a gasolina. A razão do aumento dos preços é a guerra na Ucrânia – por um lado. Agora, no entanto, o BCE novamente não aumentou as taxas de juros em sua última reunião na quinta-feira. Isto significa que a oferta de dinheiro – com o baixo custo do crédito – é também um dos principais motores da inflação em geral. Na quinta-feira, diz-se que os preços do Super E10 atingiram um pico de até 2,50 euros por litro. Recentemente, o Ministro da Economia Robert Habeck havia estimado que os preços por litro na Alemanha também poderiam subir para 3 euros. Até o momento, o governo não quer reduzir o imposto sobre vendas ou o imposto sobre energia sobre gasolina e diesel.

Novos máximos para diesel e gasolina nos postos de gasolina

“A guerra na Ucrânia está fazendo com que os preços do diesel e da gasolina na Alemanha subam cada vez mais. O diesel custava em média 2,268 euros por litro em todo o país na quarta-feira, o Super E10 uma média de 2,174 euros, disse um porta-voz da ADAC à agência de notícias dts na manhã de quinta-feira.

Estes são os novos máximos de todos os tempos. Há uma boa chance de que os preços continuem a subir no decorrer da quinta-feira. O preço do petróleo subiu quase 4% pela manhã, e os dados iniciais do escritório de transparência do mercado de combustíveis desta manhã já mostram preços médios de cerca de 2,35 euros para um litro de diesel e 2,22 euros para o Super E10 – com preços máximos de até 2,50 euros por litro em algumas cidades”.

Relatório com material da agência de notícias dts

Foto: Posto de gasolina em 10.03.2022, via agência de notícias dts