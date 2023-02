Sentimento do mercado: DAX em território positivo apesar do desempenho econômico decrescente

Com um acréscimo de 0,3% em relação ao dia anterior, o DAX começou as negociações de sexta-feira de manhã em Frankfurt em uma nota amigável. Os investidores compraram de forma generalizada, embora o Departamento Federal de Estatística tivesse relatado um declínio inesperadamente acentuado na produção econômica. A guerra na Ucrânia continua sendo um fator de incerteza, mas o mercado acionário se acostumou a ela nos últimos meses, de acordo com uma análise de mercado feita pelo Commerzbank.

Os analistas esperam que as empresas revejam ainda mais suas expectativas de lucro devido à economia mais fraca e aos custos persistentemente altos de material e outros insumos. Em vista das taxas de inflação persistentemente altas, é provável que os bancos centrais aumentem ainda mais as taxas de juros. No entanto, algumas empresas como a fabricante de materiais Covestro, Heidelbergcement e as ações típicas dos consumidores Adidas e Zalando conseguiram obter ganhos de mais de três por cento. Estas últimas provavelmente se beneficiarão do clima de consumo mais brilhante, como informou a GfK pela manhã. A moeda única européia teve uma tendência ligeiramente mais fraca na manhã de sexta-feira e um euro custou 1,0589 dólares americanos (-0,06 por cento), enquanto um dólar custou 0,9444 euros.