Retorno à zona de lucro na Lufthansa

Na sexta-feira, o CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, anunciou na apresentação dos números anuais que a empresa havia alcançado uma notável reviravolta financeira dentro de um ano. Com um lucro operacional de 1,5 bilhões de euros, comparado com o prejuízo do ano anterior de 1,7 bilhões de euros, o Grupo Lufthansa fez muito melhor do que o esperado. O resultado do Grupo também foi de 791 milhões de euros, depois de um prejuízo de 2,2 bilhões de euros no ano anterior.

Spohr disse que a demanda por viagens aéreas permaneceu muito alta. No exercício financeiro de 2022, o Grupo Lufthansa quase dobrou sua receita e alcançou vendas de 32,8 bilhões de euros (ano anterior: 16,8 bilhões de euros). O número de passageiros também aumentou significativamente, com um total de 102 milhões de passageiros, em comparação com 47 milhões no ano anterior.