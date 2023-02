Quase todas as ações no verde – Dax começa o dia de negociação em uma nota amigável

Início positivo para o Dax na quinta-feira de manhã com quase todos os valores no plus. Às 09:45, o índice foi calculado em torno de 15.495 pontos, 0,6 por cento acima do dia anterior. As ações da Linde, Infineon e MTU estavam no topo da lista de preços, enquanto os títulos da Munich Re caíram significativamente. Apesar da meta de lucro da resseguradora ter sido excedida, as expectativas dos investidores não foram atendidas.

As duas ações da Fresenius também estiveram sob pressão. A perspectiva de Nvidia, que foi publicada na quarta-feira após o fechamento do mercado de ações, causou otimismo na Zona Euro, o que também teve um efeito positivo sobre a Dax. Thomas Altmann, da QC Partners, comentou que os corretores estavam se concentrando no positivo e que a Dax poderia se estabelecer novamente no meio de sua gama de negociação. O especialista não vê a publicação das últimas atas da Reserva Federal dos EUA como uma necessidade de ajuste para os mercados de ações.

Embora as taxas de juros na maior economia do mundo provavelmente continuem subindo até o verão, isto já está cotado em preço. No entanto, ainda é muito cedo para uma clarificação do lado das taxas de juros. Na quinta-feira de manhã, o euro mal foi alterado a 1,0612 dólares americanos (+0,06 por cento) e, portanto, a 0,9423 euros por dólar.