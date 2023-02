O mercado acionário alemão flutua

Pela manhã, o mercado acionário alemão começou com uma nota amigável, mas o clima mudou rapidamente. Às 12h30min o Dax estava negociando a cerca de 15.400 pontos, 0,5% abaixo do fechamento do dia anterior.

O especialista em mercado Andreas Lipkow comentou sobre os eventos do mercado, observando que os participantes do mercado continuavam inseguros, o que se refletia cada vez mais nos movimentos de preços do Dax. Os ganhos iniciais estavam sendo cada vez mais utilizados para a obtenção de lucros, já que a situação mista não apresentava uma imagem clara no momento. As esperanças de uma recuperação econômica global iminente foram o combustível para os recentes ganhos de preços. O nível macroeconômico, entretanto, está esperando para sustentar estas suposições com fatos confiáveis. Pelo contrário, os dados sobre a evolução econômica e de preços são freqüentemente revistos para baixo.

Na sexta-feira à tarde, a moeda comum européia apresentava uma tendência um pouco mais fraca. Um euro custou 1,0579 dólares americanos (-0,15%), enquanto um dólar poderia ser comprado por 0,9452 euros.