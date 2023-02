Alphabet share: Objetivo de preço inacreditável!

A participação do Alfabeto está em alta há algum tempo. A quebra acima da EMA200 abriu agora novas oportunidades de compra subsequente até uma meta de preço de 120 dólares. Devido aos números trimestrais, a participação saltou mais de 8% nos últimos dias, embora um mercado geral corrigido tivesse anunciado uma contra-movimentação.

Apesar de um negócio publicitário mais fraco no último trimestre e uma queda nos lucros, os investidores continuam positivos, pois a empresa procura cortar custos e preparar sua alternativa ChatGPT para uso público. O movimento ascendente voltou a ganhar impulso na terça-feira e a meta de preço de US$ 120, definida por uma dupla formação de fundo, parece agora alcançável.

A Alphabet Inc. é uma empresa líder mundial em tecnologia, conhecida como a empresa matriz do Google. As ações da empresa estão listadas na NASDAQ e são uma das ações mais negociadas no mundo.

Desde que a Google foi fundada em 1998, a Alphabet evoluiu para uma empresa com uma ampla gama de produtos e serviços. Estes incluem não apenas o mecanismo de busca de renome mundial Google, mas também o mercado de publicidade online AdSense, a plataforma de vídeo YouTube, os serviços de mapas Google Maps e o sistema operacional móvel Android.

O Alfabeto tem investido continuamente em pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos e é pioneiro em muitas áreas. Estes incluem inteligência artificial, condução autônoma, realidade virtual e aumentada, e a Internet das Coisas.

A empresa tem uma forte posição financeira e tem gerado consistentemente altos lucros. Ela é conhecida por seus modelos de negócios inovadores e por sua capacidade de entrar em novos mercados. Estes fatores tornaram as ações da Alphabet um investimento desejável para os investidores.

Em geral, as ações da Alphabet são consideradas uma das ações mais atraentes no mercado, com fortes perspectivas de crescimento e uma sólida posição financeira. Os investidores que procuram um investimento de longo prazo podem investir no alfabeto para se beneficiar de sua continuidade e estabilidade.