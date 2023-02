A inflação nos EUA continua a aumentar: 7,9%

As taxas de inflação continuam a aumentar. Agora a última taxa de inflação oficial nos EUA foi relatada: 7,9% após 7,5% no mês anterior. Isto, por sua vez, mostra que os EUA têm atualmente uma moeda muito fraca na forma do dólar. Os preços já haviam subido maciçamente, mesmo sem o início da guerra na Ucrânia. Além dos preços dos combustíveis, os carros usados ou os alimentos se tornaram particularmente caros. A evolução dos preços nos EUA é considerada um dos maiores problemas políticos do presidente americano Joe Biden. Nos EUA, há as chamadas eleições de meio-termo entre as eleições presidenciais americanas deste ano. Mais recentemente, Donald Trump havia culpado Biden pela alta taxa de inflação nos EUA. Os preços têm subido muito mais acentuadamente do que antes por quase um ano. Um dólar mais fraco também pode levar a zona do euro, como uma área de importação de commodities negociadas em dólares, a ser confrontada com o aumento dos preços. As taxas de juros na área do euro permanecem baixas após a recente decisão do BCE.

A taxa de inflação nos EUA sobe no ritmo mais rápido em muito tempo

“O forte aumento dos preços ao consumidor nos EUA continuou em fevereiro. A taxa de inflação subiu de 7,5 para 7,9%, informou na quinta-feira a agência de estatísticas dos EUA.

Em comparação com o mês anterior, os preços subiram 0,8% no último mês do ano. Os preços da energia continuam sendo o motor mais forte, aumentando 25,6% em relação ao ano anterior (janeiro: +27,0%). Os preços dos alimentos subiram 7,9% em um ano (janeiro: 7,0%), todos os outros preços aumentaram em média 6,4% em relação ao ano anterior (janeiro: 6,0%). Entre os fatores que influenciaram os preços estavam os preços dos combustíveis, que aumentaram 38% em comparação com o ano anterior.

Os carros usados eram cerca de 41,2 por cento mais caros do que há um ano”.

Relatório com material da agência de notícias dts

Foto: Nota em dólar, via agência de notícias dts