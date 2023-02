Coraz wyższe ceny oleju napędowego i benzyny: nowe rekordy wszech czasów

Na stacjach benzynowych ceny oleju napędowego i benzyny osiągają obecnie kolejne rekordy wszech czasów. W środę, według raportu, ceny oleju napędowego wzrosły do średnio 2,268 euro za litr. Oznacza to, że olej napędowy znów był znacznie droższy od benzyny. Powodem rosnących cen jest wojna na Ukrainie – z jednej strony. Teraz jednak EBC ponownie nie podniósł stóp procentowych na swoim ostatnim posiedzeniu w czwartek. Oznacza to, że podaż pieniądza – przy niskim koszcie kredytu – jest również jednym z głównych czynników napędzających inflację ogółem. W czwartek ceny Super E10 osiągnęły podobno szczyt nawet 2,50 euro za litr. Niedawno minister gospodarki Robert Habeck ocenił, że ceny za litr w Niemczech również mogą wzrosnąć do 3 euro. Na razie rząd nie chce obniżyć podatku od sprzedaży ani podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego.

Nowe maksima dla oleju napędowego i benzyny na stacjach benzynowych

„Wojna na Ukrainie powoduje, że ceny oleju napędowego i benzyny w Niemczech pną się coraz wyżej. Olej napędowy kosztował w środę w całym kraju średnio 2,268 euro za litr, Super E10 średnio 2,174 euro – powiedział agencji informacyjnej dts w czwartek rano rzecznik ADAC.

To nowe maksima wszech czasów. Jest duża szansa, że w trakcie czwartku ceny będą nadal rosły. Cena ropy wspięła się rano o prawie 4 procent, a wstępne dane biura przejrzystości rynku paliw z dzisiejszego ranka pokazują już średnie ceny około 2,35 euro za litr oleju napędowego i 2,22 euro za Super E10 – przy szczytowych cenach sięgających w niektórych miastach nawet 2,50 euro za litr.”

Raport z materiałem agencji informacyjnej dts

Zdjęcie: Stacja benzynowa w dniu 10.03.2022, przez agencję informacyjną dts