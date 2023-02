Nastroje rynkowe: DAX na pozytywnym terytorium pomimo słabnących wyników gospodarczych

Z plusem o 0,3 procent w stosunku do dnia poprzedniego DAX rozpoczął piątkowe poranne notowania we Frankfurcie na przyjaznym poziomie. Inwestorzy kupowali na całym świecie, mimo że Federalny Urząd Statystyczny poinformował o niespodziewanie silnym spadku produkcji gospodarczej. Wojna na Ukrainie pozostaje czynnikiem niepewności, ale rynek akcji przyzwyczaił się do niej w ostatnich miesiącach, wynika z analizy rynkowej Commerzbanku.

Analitycy oczekują, że firmy będą dalej rewidować w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków ze względu na słabszą gospodarkę i utrzymujące się wysokie koszty materiałów i innych nakładów. Wobec utrzymujących się wysokich wskaźników inflacji banki centralne prawdopodobnie będą dalej podnosić stopy procentowe. Mimo to niektóre spółki, takie jak producent materiałów Covestro, Heidelbergcement oraz typowo konsumenckie akcje Adidas i Zalando, były w stanie osiągnąć zyski przekraczające trzy procent. Te ostatnie prawdopodobnie skorzystają z dalszego polepszającego się klimatu konsumenckiego, jak podała rano GfK. Europejska wspólna waluta w piątek rano wykazywała tendencję do lekkiego osłabienia i jedno euro kosztowało 1,0589 dolara (-0,06 proc.), a jeden dolar 0,9444 euro.