Steeds hogere prijzen voor diesel en benzine: nieuwe recordhoogte

Bij de benzinestations bereiken de prijzen voor diesel en benzine nu nieuwe recordhoogten. Volgens een rapport zijn de dieselprijzen woensdag gestegen tot gemiddeld 2,268 euro per liter. Dit betekent dat diesel opnieuw veel duurder was dan benzine. De reden voor de stijgende prijzen is enerzijds de oorlog in Oekraïne. Nu heeft de ECB tijdens haar laatste vergadering op donderdag de rente echter opnieuw niet verhoogd. Dit betekent dat de geldhoeveelheid – met de lage kredietkosten – ook een van de belangrijkste aanjagers van de inflatie in het algemeen is. Donderdag zouden de prijzen voor Super E10 een hoogtepunt hebben bereikt van 2,50 euro per liter. Onlangs had minister van Economische Zaken Robert Habeck geschat dat de prijzen per liter in Duitsland ook tot 3 euro zouden kunnen stijgen. Tot op heden wil de regering de omzetbelasting en de energiebelasting op benzine en diesel niet verlagen.

Nieuwe hoogtepunten voor diesel en benzine bij tankstations

.

“De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat de prijzen van diesel en benzine in Duitsland steeds hoger worden. Diesel kostte woensdag landelijk gemiddeld 2,268 euro per liter, Super E10 gemiddeld 2,174 euro, zei een woordvoerder van de ADAC donderdagochtend tegen persbureau dts.

Dit zijn nieuwe records. De kans is groot dat de prijzen in de loop van donderdag verder zullen stijgen. De olieprijs is vanochtend met bijna 4 procent gestegen en de eerste gegevens van het markttransparantiekantoor voor brandstoffen van vanochtend tonen al gemiddelde prijzen van ongeveer 2,35 euro voor een liter diesel en 2,22 euro voor Super E10 – met piekprijzen tot 2,50 euro per liter in sommige steden.”

Verslag met materiaal van het dts nieuwsagentschap

Foto: benzinestation op 10.03.2022, via dts nieuwsagentschap