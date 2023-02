Testa-aandeel: Wat gebeurt hier nu?

Het aandeel Tesla heeft de afgelopen weken een sterke koersrally doorgemaakt, waarbij het zelfs de 200 dollar heeft overschreden. Dit bewijst hoe snel de beurssituatie kan veranderen, want aan het begin van het jaar werd nog gevreesd dat de waarde in de dubbele cijfers zou kunnen dalen.

Deze sterke prestatie was te danken aan zowel de aantrekkende algemene markt, vooral bij technologieaandelen, als aan fundamentele factoren. Belastingaanpassingen hebben geholpen om de prijzen voor de Tesla Model Y in de VS te verhogen, en de productie in China is weer opgevoerd na een inkrimping in december.

Wat zegt Elon Musk?

CEO Elon Musk van het concern voorspelde dat in het lopende boekjaar tot 2 miljoen voertuigen kunnen worden verkocht als alles soepel verloopt, terwijl de gecommuniceerde verkoopdoelstelling 1,8 miljoen eenheden bedraagt.

Tesla-aandelen zagen vrijdag echter winstnemingen, omdat de relatieve sterkte-index (RSI) naar het overboughtgebied was gegaan, waardoor een tegenbeweging waarschijnlijker werd. Het zou een teken van kracht zijn als de 200 dollar markering kan worden verdedigd. Een andere sterke horizontale steun bestaat in de buurt van de 180-dollar markering.