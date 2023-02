Nu het NIO aandeel kopen?

Beleggers worden geacht niet langer blindelings de hype te volgen bij het beleggen in e-autoaandelen, maar een meer gedetailleerde marktanalyse uit te voeren en meer aandacht te besteden aan fundamentele factoren. Deskundigen menen dat de markt op het punt staat te consolideren, wat zou kunnen leiden tot het uitdunnen van kleinere bedrijven.

Vanuit grafiekperspectief zet de neerwaartse trend die sinds januari 2021 is ingezet, zich voort. De koers is van de trendlijn afgeketst en onder de 50-daagse lijn (EMA50) gekomen. Eind vorige week raakte de koers de vlakke uptrend van eind oktober. Het is nu absoluut noodzakelijk dat de stieren reageren, anders dreigt de koers van het aandeel onder de grens van 10,00 dollar te zakken en terug te keren naar het dieptepunt van vorig jaar op 8,38 dollar.