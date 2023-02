Marktsentiment: DAX positief ondanks afnemende economische prestaties

Met een plus van 0,3 procent ten opzichte van de vorige dag begon de DAX vrijdagochtend in Frankfurt vriendelijk aan de handel. Beleggers kochten over de hele linie, hoewel het Federale Bureau voor de Statistiek een onverwacht sterke daling van de economische productie had gemeld. De oorlog in Oekraïne blijft een factor van onzekerheid, maar de aandelenmarkt is er de afgelopen maanden aan gewend geraakt, aldus een marktanalyse van Commerzbank.

De analisten verwachten dat bedrijven hun winstverwachtingen verder naar beneden zullen bijstellen vanwege de zwakkere economie en de aanhoudend hoge materiaal- en andere inputkosten. Gezien de aanhoudend hoge inflatie zullen de centrale banken de rente waarschijnlijk verder verhogen. Toch konden sommige bedrijven zoals de materialenfabrikant Covestro, Heidelbergcement en de typische consumentenaandelen Adidas en Zalando winsten boeken van meer dan drie procent. Deze laatste zullen waarschijnlijk profiteren van het verder aantrekkende consumentenklimaat, zoals GfK in de ochtend meldde. De Europese eenheidsmunt is vrijdagochtend licht gedaald en een euro kostte 1,0589 dollar (-0,06 procent), terwijl een dollar 0,9444 euro kostte.