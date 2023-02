Duitse beurs fluctueert

In de ochtend begon de Duitse beurs vriendelijk, maar de stemming sloeg snel om. Om 12.30 uur stond de Dax op ongeveer 15.400 punten, 0,5 procent onder het slot van de vorige dag.

Marktdeskundige Andreas Lipkow gaf commentaar op de marktgebeurtenissen en merkte op dat de marktdeelnemers onrustig bleven, wat steeds meer tot uiting kwam in de koersbewegingen van de Dax. Vroege openingswinsten werden steeds vaker gebruikt voor winstnemingen, omdat de gemengde situatie momenteel geen duidelijk beeld opleverde. De hoop op een aanstaand wereldwijd economisch herstel was de brandstof voor de recente koerswinsten. Het macro-economische niveau wacht echter om deze veronderstellingen met betrouwbare feiten te staven. Integendeel, gegevens over economische en prijsontwikkelingen worden vaak naar beneden bijgesteld.

De Europese gemeenschappelijke munt vertoonde vrijdagmiddag een iets zwakkere tendens. Een euro kostte 1,0579 Amerikaanse dollar (-0,15 procent), terwijl een dollar kon worden gekocht voor 0,9452 euro.