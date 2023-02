Bijna alle aandelen in het groen – Dax begint de handelsdag vriendelijk

Positieve start voor de Dax op donderdagochtend met bijna alle waarden in de plus. Om 09:45 uur stond de index op ongeveer 15.495 punten, 0,6 procent hoger dan een dag eerder. De aandelen van Linde, Infineon en MTU stonden bovenaan de koerslijst, terwijl de effecten van Munich Re fors daalden. Hoewel de winstdoelstelling van de herverzekeraar werd overtroffen, werden de verwachtingen van de beleggers niet ingelost.

Ook de twee aandelen van Fresenius kwamen onder druk te staan. De outlook van Nvidia, die woensdag na het sluiten van de beurs werd gepubliceerd, zorgde voor optimisme in de eurozone, wat ook een positief effect had op de Dax. Thomas Altmann van QC Partners merkte op dat beurshandelaren zich op het positieve richten en dat de Dax zich weer in het midden van zijn trading range zou kunnen vestigen. De expert ziet de publicatie van de laatste notulen van de Amerikaanse Federal Reserve niet als een noodzaak tot aanpassing voor de aandelenmarkten.

Hoewel de rente in ’s werelds grootste economie waarschijnlijk tot de zomer zal blijven stijgen, is dit al ingeprijsd. Het is echter nog te vroeg voor een all-clear aan de rentekant. De euro stond donderdagochtend nauwelijks gewijzigd op 1,0612 Amerikaanse dollar (+0,06 procent) en daarmee op 0,9423 euro per dollar.