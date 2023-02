Prezzi sempre più alti per diesel e benzina: nuovi massimi storici

Nelle stazioni di servizio, i prezzi del diesel e della benzina stanno raggiungendo nuovi massimi storici. Mercoledì, secondo un rapporto, i prezzi del diesel sono saliti a una media di 2,268 euro al litro. Ciò significa che il diesel è tornato a essere molto più costoso della benzina. Il motivo dell’aumento dei prezzi è la guerra in Ucraina, da un lato. Ora, però, la BCE non ha aumentato i tassi di interesse nell’ultima riunione di giovedì. Ciò significa che l’offerta di moneta – con il basso costo del credito – è anche uno dei principali motori dell’inflazione complessiva. Giovedì i prezzi della Super E10 avrebbero raggiunto un picco di 2,50 euro al litro. Recentemente, il ministro dell’Economia Robert Habeck ha stimato che anche in Germania i prezzi al litro potrebbero salire a 3 euro. Ad oggi, il governo non vuole ridurre l’imposta sulle vendite o l’imposta sull’energia di benzina e diesel.

Nuovi massimi per il diesel e la benzina nelle stazioni di servizio

“La guerra in Ucraina sta facendo salire i prezzi del diesel e della benzina in Germania. Mercoledì il gasolio costava in media 2,268 euro al litro a livello nazionale, il Super E10 2,174 euro, ha dichiarato giovedì mattina un portavoce dell’ADAC all’agenzia di stampa dts.

Si tratta di nuovi massimi storici. È molto probabile che i prezzi continuino a salire nel corso della giornata di giovedì. Il prezzo del petrolio è salito di quasi il 4% in mattinata, e i primi dati dell’ufficio per la trasparenza del mercato dei carburanti di questa mattina mostrano già prezzi medi di circa 2,35 euro per un litro di diesel e 2,22 euro per il Super E10 – con picchi di prezzo fino a 2,50 euro al litro in alcune città.”

Rapporto con materiale dell’agenzia di stampa dts

Foto: Stazione di servizio il 10.03.2022, via agenzia di stampa dts