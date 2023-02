Sentimento di mercato: DAX in territorio positivo nonostante il calo della performance economica

Con un aumento dello 0,3% rispetto al giorno precedente, il DAX ha iniziato le contrattazioni di venerdì mattina a Francoforte con una nota positiva. Gli investitori hanno comprato su tutta la linea, nonostante l’Ufficio federale di statistica abbia riportato un calo inaspettatamente forte della produzione economica. La guerra in Ucraina rimane un fattore di incertezza, ma il mercato azionario vi si è abituato negli ultimi mesi, secondo un’analisi di mercato di Commerzbank.

Gli analisti si aspettano che le aziende rivedano ulteriormente al ribasso le loro aspettative di profitto a causa dell’indebolimento dell’economia e del persistente aumento dei costi dei materiali e di altri fattori produttivi. Alla luce dei tassi d’inflazione persistentemente elevati, è probabile che le banche centrali aumentino ulteriormente i tassi d’interesse. Ciononostante, alcune società come il produttore di materiali Covestro, Heidelbergcement e i titoli di consumo tipici Adidas e Zalando sono riusciti a ottenere guadagni superiori al 3%. Questi ultimi beneficeranno probabilmente dell’ulteriore miglioramento del clima dei consumi, come ha riferito GfK in mattinata. La moneta unica europea si è leggermente indebolita venerdì mattina e un euro costa 1,0589 dollari USA (-0,06%), mentre un dollaro costa 0,9444 euro.