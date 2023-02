Quasi tutte le azioni in verde – Il Dax inizia la giornata di trading con una nota positiva

Inizio positivo per il Dax giovedì mattina con quasi tutti i valori in positivo. Alle 09:45 l’indice era calcolato a circa 15.495 punti, in crescita dello 0,6% rispetto al giorno precedente. Le azioni di Linde, Infineon e MTU sono state in cima al listino, mentre i titoli di Munich Re sono scesi significativamente. Nonostante il superamento dell’obiettivo di profitto del riassicuratore, le aspettative degli investitori non sono state soddisfatte.

Anche i due titoli Fresenius sono stati sotto pressione. Le prospettive di Nvidia, pubblicate mercoledì dopo la chiusura del mercato azionario, hanno suscitato ottimismo nell’Eurozona, con effetti positivi anche sul Dax. Thomas Altmann di QC Partners ha commentato che gli operatori di borsa si stanno concentrando sugli aspetti positivi e che il Dax potrebbe tornare a posizionarsi a metà del suo trading range. L’esperto non vede la pubblicazione degli ultimi verbali della Federal Reserve statunitense come una necessità di aggiustamento per i mercati azionari.

Anche se è probabile che i tassi d’interesse nella più grande economia del mondo continuino a salire fino all’estate, questo è già scontato. Tuttavia, è ancora troppo presto per un via libera ai tassi di interesse. Giovedì mattina l’euro è rimasto invariato a 1,0612 dollari USA (+0,06%) e quindi a 0,9423 euro per dollaro.