Il mercato azionario tedesco fluttua

In mattinata il mercato azionario tedesco ha iniziato con una nota positiva, ma l’umore è rapidamente cambiato. Alle 12.30 il Dax era scambiato a circa 15.400 punti, lo 0,5% in meno rispetto alla chiusura del giorno precedente.

L’esperto di mercato Andreas Lipkow ha commentato gli eventi di mercato, osservando che gli operatori continuavano a non essere tranquilli, il che si rifletteva sempre più nei movimenti di prezzo del Dax. I guadagni delle prime aperture sono stati sempre più utilizzati per prendere profitto, poiché la situazione mista non presentava al momento un quadro chiaro. Le speranze di un’imminente ripresa economica globale hanno alimentato i recenti guadagni di prezzo. Il livello macroeconomico, tuttavia, è in attesa di corroborare queste ipotesi con fatti affidabili. Al contrario, i dati sull’andamento dell’economia e dei prezzi vengono spesso rivisti al ribasso.

Venerdì pomeriggio, la moneta comune europea si è leggermente indebolita. Un euro costava 1,0579 dollari USA (-0,15%), mentre un dollaro poteva essere acquistato a 0,9452 euro.