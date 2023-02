Comprare ora le azioni NIO?

Si ritiene che gli investitori non debbano più seguire ciecamente il clamore quando investono in azioni di e-car, ma condurre un’analisi di mercato più dettagliata e prestare maggiore attenzione ai fattori fondamentali. Gli esperti ritengono che il mercato sia in procinto di consolidarsi, il che potrebbe portare all’assottigliamento delle aziende più piccole.

Dal punto di vista grafico, continua la tendenza al ribasso in atto dal gennaio 2021. Il prezzo ha rimbalzato dalla linea di tendenza ed è sceso sotto la linea a 50 giorni (EMA50). Alla fine della scorsa settimana, il prezzo ha toccato il fondo del trend rialzista piatto di fine ottobre. Ora è indispensabile che i tori reagiscano, altrimenti il prezzo dell’azione rischia di scendere sotto la soglia dei 10,00 dollari e di tornare al minimo dell’anno scorso, a 8,38 dollari.