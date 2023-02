Des prix toujours plus élevés pour le diesel et l’essence : nouveaux records historiques

Les prix du diesel et de l’essence à la pompe atteignent désormais de nouveaux sommets. Mercredi, les cotations du diesel ont atteint en moyenne 2,268 euros le litre, selon un rapport. Le diesel était donc à nouveau beaucoup plus cher que l’essence. La raison de cette hausse des prix est la guerre en Ukraine – d’un côté. Cependant, la BCE n’a de nouveau pas augmenté les taux d’intérêt lors de sa dernière réunion de jeudi. La masse monétaire est ainsi l’un des principaux moteurs de l’inflation globale, compte tenu du faible coût du crédit. Jeudi, les prix du super E 10 auraient même atteint 2,50 euros le litre. Récemment, le ministre de l’Économie Robert Habeck avait estimé que les prix au litre en Allemagne pourraient également atteindre 3 euros. Jusqu’à présent, le gouvernement ne souhaite pas réduire la taxe sur le chiffre d’affaires ou la taxe sur l’énergie sur l’essence et le diesel.

Nouveaux pics pour le diesel et l’essence à la pompe

« La guerre en Ukraine fait grimper les prix du diesel et de l’essence de plus en plus haut en Allemagne. Mercredi, le diesel coûtait en moyenne 2,268 euros le litre dans toute l’Allemagne et le super E10 en moyenne 2,174 euros, a déclaré jeudi matin un porte-parole de l’ADAC à l’agence de presse dts.

Il s’agit à nouveau de nouveaux records. Il y a de bonnes chances que les prix continuent de grimper dans la journée de jeudi. Le prix du pétrole a grimpé de près de 4 pour cent le matin, et les premières données du centre de transparence du marché des carburants du matin indiquent déjà des prix moyens d’environ 2,35 euros pour le litre de diesel et 2,22 euros pour le super E10 – avec des pics de prix allant jusqu’à 2,50 euros le litre dans certaines villes ».

