Sentiment du marché : le DAX en territoire positif malgré une performance économique en baisse

Avec une hausse de 0,3 pour cent par rapport à la veille, le DAX a débuté la séance de vendredi matin à Francfort de manière amicale. Les investisseurs ont acheté sur un large front, bien que l’Office fédéral des statistiques ait annoncé un recul plus important que prévu de la performance économique. La guerre en Ukraine reste un facteur d’incertitude auquel la bourse s’est toutefois habituée au cours des derniers mois, pouvait-on lire dans une analyse de marché de la Commerzbank.

Les analystes s’attendent à ce que les entreprises revoient encore à la baisse leurs prévisions de bénéfices en raison de l’affaiblissement de la conjoncture et de la hausse persistante des coûts des matériaux et autres intrants. Compte tenu de la persistance de taux d’inflation élevés, les banques centrales devraient continuer à relever les taux d’intérêt. Néanmoins, certaines entreprises comme le fabricant de matériaux Covestro, Heidelbergcement ainsi que les valeurs de consommation typiques Adidas et Zalando ont pu réaliser des hausses de plus de trois pour cent. Ces dernières devraient profiter de la poursuite de l’amélioration du climat de consommation, comme l’a indiqué GfK le matin. La monnaie unique européenne était un peu plus faible vendredi matin et un euro valait 1,0589 dollar américain (-0,06 pour cent), tandis qu’un dollar valait 0,9444 euro.