L’inflation continue d’augmenter aux États-Unis : 7,9

Les taux d’inflation continuent d’augmenter. Le dernier taux d’inflation officiel aux États-Unis a été annoncé : 7,9 % contre 7,5 % le mois précédent. Cela montre à nouveau que les Etats-Unis ont actuellement une monnaie très faible avec le dollar. Même sans le début de la guerre en Ukraine, les prix avaient déjà massivement augmenté. Outre le prix de l’essence, les voitures d’occasion ou les produits alimentaires sont devenus particulièrement chers. L’évolution des prix aux Etats-Unis est considérée comme l’un des plus grands problèmes politiques du président américain Joe Biden. Cette année, il y a aux Etats-Unis ce que l’on appelle des élections intermédiaires entre les élections présidentielles américaines. Dernièrement, Donald Trump avait rendu Biden responsable du taux d’inflation élevé aux Etats-Unis. Depuis près d’un an, les prix augmentent beaucoup plus qu’auparavant. Un dollar plus faible peut également avoir pour conséquence que la zone euro, en tant que zone d’importation de matières premières qui sont négociées en dollars, soit confrontée à une hausse des prix. Les taux d’intérêt dans la zone euro restent bas suite à la récente décision de la BCE.

La hausse de l’inflation aux États-Unis est la plus forte depuis très longtemps

« La hausse significative des prix à la consommation aux États-Unis s’est poursuivie en février. Le taux d’inflation a grimpé de 7,5 à 7,9 pour cent, a annoncé jeudi l’autorité statistique américaine.

Par rapport au mois précédent, les prix ont augmenté de 0,8 pour cent au cours du dernier mois de l’année. Les prix de l’énergie restent le moteur le plus puissant, ils ont augmenté de 25,6% en comparaison annuelle (janvier : +27,0%). Les produits alimentaires ont augmenté de 7,9 % en un an (janvier : 7,0 %), tous les autres prix ont augmenté en moyenne de 6,4 % par rapport à l’année précédente (janvier : 6,0 %). Parmi les facteurs de hausse des prix, on trouve notamment les prix de l’essence, qui ont augmenté de 38 % par rapport à l’année précédente.

Les voitures d’occasion étaient environ 41,2 pour cent plus chères qu’il y a un an ».

Rapport avec du matériel de l’agence de presse dts

Photo : Billet de dollar, via dts Nachrichtenagentur