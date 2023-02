Le marché allemand des actions fluctue

Le marché boursier allemand a commencé la matinée sur une note positive, mais l’ambiance s’est rapidement retournée. A 12h30, le Dax cotait environ 15.400 points, soit 0,5 % de moins que la clôture de la veille.

L’expert de marché Andreas Lipkow a commenté l’évolution du marché et a constaté que les acteurs du marché étaient toujours inquiets, ce qui se reflète de plus en plus dans les mouvements de cours du Dax. Les gains précoces à l’ouverture sont de plus en plus utilisés pour des prises de bénéfices, car la situation mixte ne donne actuellement pas une image claire. L’espoir d’une reprise économique mondiale prochaine est le carburant des récentes hausses de cours. Le niveau macroéconomique tarde toutefois à étayer ces hypothèses par des faits solides. Au contraire, les données sur l’évolution de la conjoncture et des prix seraient souvent révisées à la baisse.

Vendredi après-midi, la monnaie unique européenne était légèrement plus faible. Un euro valait 1,0579 dollar américain (-0,15 pour cent), tandis qu’un dollar valait 0,9452 euro.