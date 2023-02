Action Alphabet : un objectif de cours insaisissable !

L’action Alphabet est en hausse depuis un certain temps. La rupture de l’EMA200 a maintenant ouvert de nouvelles possibilités d’achat de suivi jusqu’à un objectif de cours de 120 dollars. Grâce aux résultats trimestriels, l’action a fait un bond de plus de 8% ces derniers jours, malgré un marché global correctif qui annonçait un mouvement inverse.

Malgré un affaiblissement de l’activité publicitaire au dernier trimestre et une chute des bénéfices, les investisseurs restent positifs, car l’entreprise cherche à réduire ses coûts et prépare son alternative ChatGPT pour le grand public. Le mouvement de hausse a repris mardi et l’objectif de cours de 120 dollars, défini par une formation de double fond, semble désormais atteignable.

Alphabet Inc. est un groupe technologique de premier plan au niveau mondial, connu pour être la société mère de Google. L’action de l’entreprise est cotée au NASDAQ et fait partie des actions les plus négociées au monde.

Depuis la création de Google en 1998, Alphabet est devenue une entreprise proposant une large gamme de produits et de services. Il s’agit non seulement du moteur de recherche Google, connu dans le monde entier, mais aussi du marché publicitaire en ligne AdSense, de la plateforme vidéo YouTube, des services de cartographie Google Maps et du système d’exploitation mobile Android.

Alphabet n’a cessé d’investir dans la recherche et le développement au cours des dernières années et fait figure de pionnier dans de nombreux domaines. Il s’agit notamment de l’intelligence artificielle, de la conduite autonome, de la réalité virtuelle et augmentée ainsi que de l’Internet des objets.

L’entreprise bénéficie d’une position financière solide et a généré en permanence des bénéfices élevés. Elle est connue pour ses modèles d’entreprise innovants et sa capacité à conquérir de nouveaux marchés. Ces facteurs ont fait de l’action Alphabet un placement recherché par les investisseurs.

Dans l’ensemble, l’action Alphabet est considérée comme l’une des actions les plus attrayantes du marché, avec de fortes perspectives de croissance et une situation financière solide. Les investisseurs à la recherche d’un placement à long terme peuvent investir dans l’action Alphabet afin de profiter de sa continuité et de sa stabilité.