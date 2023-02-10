Инфляция еще до войны в Украине – оптовые отпускные цены выросли

Уровень инфляции в Германии в настоящее время растет, в том числе и, вероятно, в основном из-за войны в Украине. Но еще до начала войны цены росли – эта информация показывает, что, помимо всего прочего, денежная масса может быть слишком большой. Например, согласно последним статистическим данным, в феврале перед началом войны цены продаж в оптовом секторе Германии выросли на 16,6%.

Цены растут и растут – в том числе и в оптовой торговле

„Отпускные цены в немецкой оптовой торговле продолжали резко расти до начала войны в Украине. В феврале 2022 года они увеличились на 16,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в понедельник Федеральное статистическое управление (Destatis).

В годовом исчислении рост составил 16,2 процента в январе и 16,1 процента в декабре. В месячном исчислении оптовые цены в феврале выросли на 1,7 процента. Текущие изменения цен, связанные с нападением России на Украину, не включены в результаты, поскольку опрос проводился по состоянию на 5 февраля. Высокий рост по сравнению с прошлым годом в основном обусловлен резким повышением цен на многие виды сырья и промежуточных продуктов, по данным статистиков.

Наибольшее влияние на изменение в феврале вновь оказал рост цен в оптовой торговле нефтепродуктами (+43,6 процента). В оптовой торговле также наблюдался особенно сильный рост цен в годовом исчислении на лом и остатки материалов (+46,0%), сырые и пиленые лесоматериалы (+44,0%) и руды, металлы и полуфабрикаты из них (+43,4%). Цены также значительно выросли в оптовой торговле химической продукцией (+34,1%), металлическими и пластмассовыми изделиями строительного назначения (+23,2%) и зерном, табачным сырьем, семенами и кормами для животных (+22,7%).“

Репортаж с использованием материалов информационного агентства dts